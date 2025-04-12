助55+找頭路 高雄徵才活動設專區並提供就業獎金

勞工局於徵才活動現場設置「55Plus找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」專區，提供3族群就業獎勵諮詢。（高雄市勞工局提供）

2025/04/12 16:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市勞工局今（12）日在龍華國中活動中心舉辦聯合徵才活動，共有33家廠商設攤，355人次投遞履歷，初步媒合率為47.6%。勞工局並在現場設置「55Plus找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」就業獎勵諮詢專區，下一場於5月3日上午在三民家商舉行。

為提供年滿55歲以上求職者、婦女及青年朋友重返職場及穩定就業，勞工局特別設置就業獎勵諮詢專區，提供就業諮詢服務及政府的相關獎勵措施，包括離開職場3個月以上，年齡55歲以上的失業者或退休人員，透過推介並穩定就業90日，最高發給6萬元獎勵金；因家庭因素退出勞動市場180日以上之婦女，穩定就業後，最高可領3萬元獎勵金；15至29歲本國籍青年失業期間連續達6個月以上者，政府將免費提供3次深度就業諮詢，穩定就業後，再發給3萬元獎勵金。

請繼續往下閱讀...

今日就有1名年約近60歲，原從事餐飲後廚工作的陳小姐到場求職，因故非自願性離職，正在就業服務站請領失業給付中，今日徵才活動有多家百貨零售業廠商參加，希望有機會運用政府55+就業獎勵方案順利轉換職涯進入服務業。

另一位曾小姐因家庭因素離開職場近一年，希望有機會重回職場補貼家中經濟需求，今天是第一次參加現場徵才活動，得知婦女再就業獎勵計畫帶給她很大的動力，希望可以順利媒合找到適合的工作。

國立高雄師範大學今日在勞動部勞動力發展署高屏澎東分署經費補助與支持下，也在和平校區活動中心前，舉辦產業實習暨就業博覽會，共有20家知名企業與廠商參與，涵蓋凍空調、太陽能、機械、文化4大產業領域。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華指出，勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，只要是15歲至29歲本國籍初次尋職青年，符合計畫資格及規定就能提出申請，合併最高發給4萬5000元，青年朋友可多加運用相關資源及服務。

高師大產業就業博覽會，邀請4大產業領域的公司到校內設攤搶才。（高師大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法