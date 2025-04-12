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    南投水里民生橋重建「長高」 民憂上橋變爬坡、大雨淹水

    南投水里鄉市區民生橋重建，惟新橋「長高」比原有路面高出一個檻，民眾擔心上橋變爬坡，以及大雨若排水不及，將造成街區淹水。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉市區民生橋重建，惟新橋「長高」比原有路面高出一個檻，民眾擔心上橋變爬坡，以及大雨若排水不及，將造成街區淹水。（記者劉濱銓攝）

    2025/04/12 16:33

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉市區民生橋重建，本月14日將封閉橋頭道路鋪設柏油，惟民眾反映，新橋橋面「長高」，比舊橋高出一個檻，未來通車後，開車上橋恐變爬坡，甚至下大雨排水不及，將造成街區淹水，對此，水里鄉公所回應，新橋考量通洪斷面才會變高，鋪設柏油將以緩坡方式銜接落差，且街區也已更換排水溝蓋，應不至於遇雨淹水，新橋最快本月底開通。

    當地居民表示，近期觀察即將完工的民生橋，竟發現橋頭竟「長高」，比原有路面還高出一個檻，兩者落差明顯，將影響橋梁行車舒適性，尤其民生橋緊鄰鬧區，一旦大雨排水不及，雨水恐匯流進街區造成淹水，施工單位應設法改善，或做好配套措施。

    水里鄉公所表示，民生橋兩端橋頭道路，14日上午7點半封閉至晚間9點進行柏油鋪設，屆時往來車輛需改走水里火車站前的替代道路。

    有關新橋高度比原有路面還高出一個檻，係因考量橋下水里溪的通洪斷面，以及河道變寬後的河川治理線，才會使新橋高度、長度都比舊橋還大。

    為了解決新橋與路面的高低不平，屆時重鋪柏油會以緩坡方式銜接，消除橋頭處的落差，讓上橋不會有爬坡的感覺，至於民眾擔心的淹水問題，現已在街區全面更換排水溝蓋，可望能有效宣洩雨水，若未來有淹水疑慮，就會闢設截水溝防止淹水，新橋預計最快月底開通。

    南投水里鄉民生橋重建，考量水里溪通洪斷面，新橋高度、長度都比舊橋還大。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉民生橋重建，考量水里溪通洪斷面，新橋高度、長度都比舊橋還大。（記者劉濱銓攝）

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