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    喝咖啡做公益！矽品力挺伯立歐家園 認購庇護工場「Still咖啡」

    矽品精密公司成立志工社力挺庇護工場，認購伯立歐Still咖啡，不到1個月就認購50萬。（矽品精密提供）

    矽品精密公司成立志工社力挺庇護工場，認購伯立歐Still咖啡，不到1個月就認購50萬。（矽品精密提供）

    2025/04/12 16:37

    〔記者陳冠備／彰化報導〕半導體封測大廠矽品精密扎根彰化二林中科園區，提供就業機會，同時成立志工社，長期與庇護工場合作，近年認購喜樂水餃超過300萬元，近日又攜手伯立歐家園，認購旗下庇護品牌「Still咖啡」，短短一個月就認購50萬元，讓公益行動成為日常習慣。

    矽品精密投資800億元於二林中科園區蓋新廠，為彰化半導體產業邁出第一步，未來可提供上千名就業機會。為札根地方，矽品精密也投入地方活動，員工自發組成志工社，與庇護工場合作，鼓勵員工認購二林喜樂保育院喜樂水餃，4年來已認購逾300萬元，今年1月導入伯立歐家園Still咖啡，採取季訂機制，不到1個月就認購50萬元。

    矽品精密志工社今天與伯立歐家園相見歡，50名志工與庇護員工一起挑選咖啡豆、參加手沖比賽，共同製作「左手香玫瑰手工皂」，作為庇護員工送給辛苦媽媽的母親節禮物，有趣的是，左手香玫瑰手工皂太受歡迎，未來將納入伯立歐家園的產品販售，讓這場交流會更具意義。

    「用買的代替捐的」，矽品人資處長李森楠說，比起一次性的捐款，公司更希望透過實際行動，協助庇護工場穩定發展，也讓身障者的勞動成果被更多人看見，幫助他們穩定就業、實現自立生活。

    伯立歐家園執行長陳忠盛說，感謝矽品公司的支持，讓庇護員工更有信心面對挑戰，「伯立歐身障家園」新建工程預計今年底完工，總計經費1.8億元，目前已募款1.3億多元，完工後可提供84床給年老身障者，給予有尊嚴的安享晚年。

    矽品精密志工社與伯立歐家園相見歡，志工與庇護員工一起製作「左手香玫瑰手工皂」。（矽品精密提供）

    矽品精密志工社與伯立歐家園相見歡，志工與庇護員工一起製作「左手香玫瑰手工皂」。（矽品精密提供）

    矽品精密志工社與伯立歐家園相見歡。（伯立歐家園提供）

    矽品精密志工社與伯立歐家園相見歡。（伯立歐家園提供）

    矽品精密認購伯立歐Still咖啡，不到1個月就達50萬，伯立歐家園頒發感謝狀。（伯立歐家園提供）

    矽品精密認購伯立歐Still咖啡，不到1個月就達50萬，伯立歐家園頒發感謝狀。（伯立歐家園提供）

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