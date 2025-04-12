勞動部台南校園徵才 高薪、無經驗成亮點

徵才活動釋出逾千職缺，起薪35K以上佔7成，9成工作機會免經驗。（記者王姝琇攝）

2025/04/12 16:25

〔記者王姝琇／台南報導〕勞動部校園徵才活動今天在台南大學登場，為青年量身打造職涯派對，提供AI模擬面試、職涯探索服務，讓求職者不只找工作，更能了解自己的職涯定位與發展潛力，吸引不少青年參與，場面熱鬧。

徵才活動由勞動部雲嘉南分署台南就業中心與台南大學共同舉辦，邀集23家優質企業設攤，祭出將近1100個職缺，9成以上職缺免經驗，門檻低成為亮點之一。

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此外，有近7成職缺月薪35K起跳，其中不乏高薪職缺，如聯成電腦要找職涯規劃師，月薪上看65K，奇美食品、聲寶公司與儒億科技也都開出逾50K以上薪資徵求工程師，摩斯漢堡的營運儲備幹部最高薪也有48K。

勞動部雲嘉南分署技正楊慶元、台南大學校長陳惠萍、勞工局長王鑫基都到場為求職者打氣。楊慶元指出，高薪、無經驗門檻低是這場徵才的最大特色，希望讓青年在就業起跑點上更友善。

楊慶元說，勞動部推出投資青年就業方案第2期，有多項專為青年設計的就業支持計畫，如「產業新尖兵計畫」要讓青年培訓重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金；而「初次尋職青年穩定就業計畫」則是發給尋職津貼與就業獎勵，兩者合計最高能領到4.5萬元。

現場活動更結合「體驗」與「探索」兩大要素，許多互動體驗攤位廣受好評，包括「AI智慧面試官」、「青年職涯體驗站」、「神奇職涯柑仔店」與「創客體驗基地」等，涵蓋職涯探索、履歷健檢、面試模擬到職場體驗，助力青年了解自我、強化就業力，讓不少參與的年輕人直呼，「比預期收穫還多」。

值得一提的是，現場還有8家廠商設置「友善工讀職缺」專區徵求在台就學的港澳生、僑生及外籍生參與，提供合法打工與職場體驗機會。來自馬來西亞的大學生Kelly說，很開心有這項貼心服務，讓外籍學生有打工或實習管道，順利邁出進入臺灣職場第一步。

勞動部與台南大學合辦徵才，吸引不少民眾求職。（記者王姝琇攝）

徵才現場有AI模擬面試，助民眾提升求職信心。（記者王姝琇攝）

現場有職涯探索服務，讓青年更了解自己的職涯定位。（記者王姝琇攝）

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