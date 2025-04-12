北捷淡水信義線今推狗狗友善列車 最晚發車時間看這裡

北捷響應國際寵物日推動狗狗友善列車，蔣萬安牽行導盲犬一起搭。（記者甘孟霖攝）

2025/04/12 16:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕每年4月11日是國際寵物日，台北捷運今（12日）響應於淡水信義線（紅線）推出4部「狗狗友善列車」，台北市長蔣萬安也出席活動，牽著導盲犬Ellie一起搭乘捷運。北捷指出，列車共來回16班次，象山站最晚發車時間約下午5時14分、淡水站最晚發車時間約5時5分。

蔣萬安說，這是第三年一起響應國際寵物日，台北市推動狗狗友善列車、寵物疫苗接種攤位等活動，近年也布建寵物友善設施，今年有20處狗公園、活動區，也會持續在內湖、松山等地興建，尤其萬華華中狗活動區，還細分為小型犬專區。

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他說，台北市動物之家也於去年7月動工，將如期如質如實完工，可以揮別過去陰暗、潮濕的印象，迎接更明亮乾淨的場域，同時也結合生命教育、醫療服務設施，將台北動物之家打造成全台指標性的動物收容所。

此次活動，蔣萬安牽行「教育宣導犬」Ellie，一起從台大醫院站搭乘到台北101/世貿站。

北捷說明，搭乘「狗狗友善列車」不用報名，列車也會定期消毒、裝設濾網，而友善列車為加開列車，原有時段不受影響；車門均有彩繪貼圖標示，車側及車頭顯示加註「狗狗列車」字樣。

北捷響應國際寵物日推動狗狗友善列車，蔣萬安牽行導盲犬一起搭。（記者甘孟霖攝）

台北捷運狗狗列車今發車。（台北捷運提供）

台北捷運狗狗列車今發車。（台北捷運提供）

台北捷運狗狗列車今發車。（台北捷運提供）

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