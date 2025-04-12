基隆將全面更新課桌椅 高中課桌椅學生設計

基隆市4分全面更新各級學校課桌椅，高中生課桌椅由學生設計，符合人體工學，坐起來更舒適。（基隆市教育處提供）

2025/04/12 15:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市國小至高中的課桌椅已使用超過10年，已老舊或損壞，基隆市教育處將分4年投入4400萬元，全面更新2萬3300組課桌椅。高中部分今年可全數更新，國中、小預計2027年全數更新完成。其中高中生的課桌椅由學生符合人體工學理念設計，桌面加寬、桌腳可調整高度，坐起來上課很舒適。

有學生反映，學校的課桌椅桌面坑坑洞洞，有的甚至桌面不平穩，上課時會受影響。教育處表示，市府擬定課桌椅汰換計畫，4年投入4400萬元，逐年更新2萬3300組課桌椅。

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高中部分今年全數汰換更新，國中、小部分到今年已更換1萬4千多組，預計2027年全數更新完成；更新後老師與學生都十分肯定。

教育處表示，最後設計出來的樣式除了滿足學生的使用需求，更考量SDGs環保永續以及孩童發展，全面採用符合人體工學設計，桌面加寬、桌腳可調整高度，椅子選用透氣材質並配有軟墊，大幅提升使用上的舒適度與實用性。

暖暖高中楊姓學生說，看到大家一起許願的課桌椅真的出現在眼前，覺得既興奮又開心。

基隆市4分全面更新各級學校課桌椅，高中生課桌椅由學生設計，符合人體工學，坐起來更舒適。（基隆市教育處提供）

基隆市4分全面更新各級學校課桌椅，高中生課桌椅由學生設計，符合人體工學，坐起來更舒適。（基隆市教育處提供）

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