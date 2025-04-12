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    上下船隻更安全 澎湖興建多座浮動碼頭與浮具平台

    澎湖縣政府工務處在多處漁港，設置浮具平台。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府工務處在多處漁港，設置浮具平台。（澎湖縣政府提供）

    2025/04/12 15:48

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖以漁業立縣，出入交通仰賴藍色公路，因此港口建設完善度，成為施政的重點，除了交通港區設施加強外，還要兼顧漁船上下船輔助設施，尤其是無籍船筏合法化後，更多小船停泊在各港區，澎湖縣政府工務處在多處港口興建浮動碼頭及浮具平台，讓上下船隻更為安全。

    因近年來國旅興起及人口老化，加上交通船已逐漸改為遊艇形式之載客小船，既有碼頭岸壁式階梯上下岸，對於行動不便人員較不友善，因而澎湖縣各漁港陸續施作浮動碼頭及無障礙岸接設施，以提高友善岸接設施，保護旅客安全。因此澎湖縣政府工務處在員貝港，進行施作浮動碼頭及無障礙岸接設施，以供交通船往返靠泊。

    另外，望安潭門漁港浮動碼頭多為當地交通船及觀光遊艇停靠所用，貨物及人員上下船頻繁，常有繫船柱遭拔斷、影響停泊安全的問題，因此澎湖縣政府今年陸續修復已損壞的繫船柱，並著手於階梯安裝止滑墊，希望藉由各項設施的設置，提升船隻停靠及人員上下岸安全。

    解決交通船碼頭上下船問題後，澎湖縣政府工務處又在多個漁港成功設置浮具平台，為地方小型船隻提供更穩定、安全的停靠點，讓漁民及海上工作者上下岸更加便利，提升了漁港的整體運作效率，這項改善不僅減少潮汐變化帶來的影響，也讓船隻停靠更順暢，有助於地方漁業發展。

    浮具平台可隨潮汐起伏，方便漁民及海上工作者上下船。（澎湖縣政府提供）

    浮具平台可隨潮汐起伏，方便漁民及海上工作者上下船。（澎湖縣政府提供）

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