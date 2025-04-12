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    大道公生日 台南學甲13庄8國小慈濟宮前表演藝陣祝壽

    學甲頂洲國小傲骨旗揚演出，向大道公祝壽。（記者楊金城攝）

    學甲頂洲國小傲骨旗揚演出，向大道公祝壽。（記者楊金城攝）

    2025/04/12 15:28

    〔記者楊金城／台南報導〕今天（12日）是農曆3月15日保生大帝1047年神誕日，保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮舉辦祝壽大典，學甲13庄8所國小特地在廟埕表演舞獅、電音三太子、扯鈴等藝陣，向大道公祝壽，獲得信眾熱烈的掌聲，場面熱鬧。

    慈濟宮的漢聲軒演奏北管為保生二大帝祝壽，祝壽大典進行45分鐘科儀後，由慈濟宮董長王文宗等董監事發送有保生大帝加持過的1047份壽桃、1047份蜂蜜蛋糕、1047份保生大帝頭香，讓千餘位信眾保平安。

    王文宗說，今年是保生大帝1047年聖誕千秋，北門區二重港仁安宮董事長侯信良伉儷特地贈送壽桃，海天水產集團贈送蜂蜜蛋糕，一起呈獻給保生大帝祝壽祭拜，祝壽活動結束後，連同上白礁祭典的「頭香」分送給所有信眾祈求平安。

    學甲13庄國小學生向保生大帝祝壽，帶來藝陣表演，也展示國小傳承藝陣、創意表演的成果，包括中洲國小鼓震乾坤迎嘉、頂洲國小傲骨旗揚、學甲國小鈴動樂揚 、北門錦湖國小醒獅祥瑞慶豐年、文山國小創意電音活力舞青春、三慈國小陶笛獻瑞‧舞動吉祥、宅港國小南瀛囡仔的神仙乳母、東陽國小迎賓曲，輪番上場表演，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

    學甲中洲國小鼓陣表演。（記者楊金城攝）

    學甲中洲國小鼓陣表演。（記者楊金城攝）

    學甲13庄的宅港國小藝陣表演。（記者楊金城攝）

    學甲13庄的宅港國小藝陣表演。（記者楊金城攝）

    文山國小創意電音。（記者楊金城攝）

    文山國小創意電音。（記者楊金城攝）

    北門錦湖國小舞獅表演。（記者楊金城攝）

    北門錦湖國小舞獅表演。（記者楊金城攝）

    學甲國小扯鈴表演。（記者楊金城攝）

    學甲國小扯鈴表演。（記者楊金城攝）

    今天（12日）是農曆3月15日保生大帝1047年神誕日，學甲慈濟宮舉辦祝壽大典，1047份壽桃、1047份蛋糕、1047份頭香在祭典後分送給信眾保平安。（記者楊金城攝）

    今天（12日）是農曆3月15日保生大帝1047年神誕日，學甲慈濟宮舉辦祝壽大典，1047份壽桃、1047份蛋糕、1047份頭香在祭典後分送給信眾保平安。（記者楊金城攝）

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