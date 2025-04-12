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    泰國直航台東班機側風過大一度轉降 泰籍旅客下機後搭車重返高雄

    水門禮迎接遲來的班機。（記者劉人瑋攝）

    水門禮迎接遲來的班機。（記者劉人瑋攝）

    2025/04/12 16:55

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東-泰國包機直航班機今天首航，從泰國飛台東降落前受側風影響，先轉降高雄機場加油後再飛台東機場降落，延誤許久，中午當飛機抵達台東機場，消防車展開水門禮歡迎，等著去泰國的台東遊客不用再等、一陣歡呼，泰國旅客也終於順利落地。

    隨著班機緩緩駛入停機坪，兩旁消防車也對空噴灑水柱形成拱形、展開水門禮迎接這架「過跑道而不入」的班機，在此之前的20分鐘，往返綠島等許多航班也受風勢影響而延誤，今天台東航空站等候多時的旅客不僅是往返台、泰者。

    航空公司表示，由於先前正逢泰國地震，嚇跑不少台東旅客，南部旅客嚇跑更多，花蓮旅客處變不驚者較多，還有130餘位。

    由於既定行程就是落地後直接前往高雄，短暫落地高雄的機上泰國旅客知道又要回到高雄並不以為意，雖然台灣也有地震，但相對泰國應該很安全，不擔心。

    由於兩地旅客各自在機場、機上都已吃完午餐，航空公司與旅行社都極力安撫旅客，因此未傳出旅客嚴重抱怨。

    泰國籍旅客對地震餘悸猶存。（記者劉人瑋攝）

    泰國籍旅客對地震餘悸猶存。（記者劉人瑋攝）

    泰國籍旅客陸續出關。（記者劉人瑋攝）

    泰國籍旅客陸續出關。（記者劉人瑋攝）

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