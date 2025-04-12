為媽祖慶生！ 苗縣糕餅業以8000顆小壽桃打造24層巨桃獻壽

為媽祖慶生！苗栗縣糕餅業24層巨桃獻壽。（苗縣府提供）

2025/04/12 14:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕每年農曆3月23日是媽祖誕辰，苗栗縣糕餅業者為媽祖慶生，以8000顆小壽桃，打造一個24層巨型壽桃，今天在苗栗縣竹南鎮龍鳳宮舉辦祈福祭祀，24層巨型壽桃也讓不少信眾感到吃驚。

每年農曆3月23日為媽祖娘娘誕辰，今年的媽祖生日落在國曆4月20日，苗栗縣糕餅商業同業公會理事長賴廷基表示，公會和龍鳳宮為了幫媽祖祝壽，已連續13年舉辦「巨桃獻壽」活動。現場也使用各家糕餅舖製作的招牌特色糕點以及糕點製成的素五牲祭祀，順道也推廣苗栗名產麻糬餅。

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賴廷基強調，「2025台灣媽祖觀光產業文化祭-巨桃獻壽活動」除了結合糕餅業界製作現代感的巨型壽桃裝置藝術與媽祖祝壽，讓民俗與藝術融合再昇華，觀賞者耳目一新，期望以台灣媽祖觀光產業文化祭感動在地民眾並吸引外地香客遊客來苗栗消費，對改善廟會文化及繁榮地方經濟有相當大的助益。

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮為地方信仰中心，更有一尊高136台尺（約41.2公尺）的「大媽祖」，號稱是全台最高的天上聖母聖像，更是著名地標。

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