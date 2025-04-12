北投猴崁古道修復 三角繩索吊橋串起磺溪兩岸

北投猴崁古道修復，新設三角繩索組成的「草山觀瀑吊橋」，串起磺溪兩岸。（台北市大地處提供）

2025/04/12 14:43

〔記者何玉華／台北報導〕台北市北投區早期作為頂北投庄居民往返竹子湖重要山徑的猴崁古道，經過大地工程處偕同當地3里里長合作，整合歷史脈絡與生態保育修復完成，恢復通行功能，串聯了陽明山區的水源地與生態景觀，並新設橫跨磺溪的三角繩索吊橋「草山觀瀑吊橋」與3處活動平台，提供民眾登山健行新選擇。

大地處指出，猴崁古道位於北投區泉源里、湖山里、湖田里交界，是早年頂北投庄居民往返竹子湖的重要山徑，其中由十八份水圳步道至猴崁古道，需踏著磺溪上的巨石涉溪水而過，隨著時代變遷及交通方式改變，逐漸沒落，部分路段植被覆蓋而不易通行，甚至還留有早期違建拆除的廢棄圍欄及鐵門等設施，影響步道通行安全及環境景觀。

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經過當地3名里長的爭取與協助，大地處推動修復工程，自雷隱橋旁步道口至青春嶺路（湖田國小步道口旁），總長約1400公尺，並新設橫跨磺溪的「草山觀瀑吊橋」及「圳內」、「觀瀑」、「好石光」3處活動平台；大地處道路步道科科長蔡正發表示，修整工程秉持低衝擊原則，施工期間委託生態專家學者進行施工前中後生態調查，避免影響當地生態環境。

蔡正發表示，猴崁古道上的百年土地公廟，是當地重要的信仰中心，常舉辦祭祀活動，但猴崁古道與十八份水圳步道分別位於磺溪兩岸，里民前往祭祀時，需跨越溪流多有不便。新設「草山觀瀑吊橋」連結兩側步道，且為降低對生態的干擾，刻意避開實體跨橋設計採用三角繩索吊橋，以自然工法與小型機具施工。

此外，3座平台外型參考圓潤飽滿的「平安扣」，取「祈求平安」之意，同時呼應在地「百年土地公廟」的信仰精神。圳內平台配合百年土地公廟，提供民眾祭祀及休憩空間；觀瀑平台位於吊橋旁，能俯瞰溪谷與瀑布，是觀景拍照熱點；好石光平台設於林蔭間，運用在地石材與透水設計，提供休憩空間。

北投猴崁古道修復，新設三角繩索組成的「草山觀瀑吊橋」，串起磺溪兩岸。（台北市大地處提供）

北投猴崁古道修復，新設三角繩索組成的「草山觀瀑吊橋」，串起磺溪兩岸。（台北市大地處提供）

北投猴崁古道修復，當地重要信仰的百年土地公廟保存良好。（台北市大地處提供）

北投猴崁古道修復，當地重要信仰的百年土地公廟保存良好，並增設活動平台。（台北市大地處提供）

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