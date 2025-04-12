鬼頭刀輸美恐受關稅衝擊 漁業署提擴大國內外市場5措施

目前捕鯊魚為大宗，鬼頭刀正進入產季，要等5月才知道關稅衝擊的影響多大。（記者劉人瑋攝）

2025/04/12 15:43

〔記者劉人瑋／台東報導〕因應鬼頭刀輸入美國課關稅問題，農業部今天到台東和漁民座談，首要提出初步構想，並傾聽漁民心聲及建議。漁業署提出補貼貸款利率、強化冷鏈和擴大國內、外市場等五大措施並滾動修正。漁民則建議設平準基金，保證價格，但漁民對川普罵聲不絕，同時透露出對美方關稅政策的無奈。

今天上午農業部次長黃昭欽和漁業署長王茂城前往新港區漁會進行座談，民進黨籍立法委員莊瑞雄、陳瑩親到場，國民黨立委黃建賓則派秘書到場關心。

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農業部提出措施為，針對鬼頭刀FIP漁船主或漁民農業貸款利率加碼補貼措施；取得國內外標章或認證，輔導漁民取得FIP及其產銷鏈申請MSC或衛生評鑑；擴大內銷活動，獎勵漁民 （業）團體、地方政府就受影響關聯產業辦理多元行銷活動；擴大農漁產品海外行銷，穩定原輸美產品持續輸銷，再提升海外曝光度擴大多元市場行銷。

黃昭欽表示，在得知美方課32%關稅後，啟重3面項、7措施保障漁民，目前仍有80餘天為10%關稅，政府代表團也赴美談判，農業部現在於各地舉辦座談了解漁民的困難以及所需的協助，目前漁貨流通都正常，但無論是加工或捕撈端，農業部在金融貸款協助。

會議中，也以東港黑鮪魚為例，在東港黑鮪出口受限後，極力提升冷鍊品質及行銷因此打開國內市場出路，鬼頭刀亦能效法

再者，王茂城表示，只要漁民能做好漁業管理、衛生安全、符合歐盟漁撈規定，政府也朝向獎勵協助打通歐盟市場，同時也想過漁會在崩盤時接手加工協助內銷，畢竟美國關稅問題仍無法預期。

莊瑞雄指出，根據農業部資料，台灣近年平均每年出口鬼頭刀約1887公噸，其中對美出口占比超過7成。此次美方調高關稅，對高度依賴美國市場的產地與業者帶來沉重壓力，而實地了解更顯示冷鏈與加工設施亟需升級，卻因貸款流程繁複、缺乏輔導，導致基層業者難以取得資源。

當地無黨籍縣議員許進榮表示，希望不只依賴美國市場並拓展其他通路，討海人只知捕魚不懂關稅，希望中央穩定鬼頭刀價格。15日即將接任新港區漁會理事的蔡富榮則建議設置鬼頭刀「平準基金」，使漁民能有穩定售出魚價、安心抓魚。

農業部次長黃昭欽（右）、漁業署長王茂城（左）前往新港漁會座談。（記者劉人瑋攝）

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