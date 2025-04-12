宜蘭南方澳北濱公園設施破損 封閉1個月修繕

宜蘭南方澳知名北濱公園，將封閉1個月修繕破損設施。（記者王峻祺攝）

2025/04/12 14:29

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭南方澳北濱公園，緊鄰人氣景點內埤海灘，每到假日吸引大批遊客駐足觀海，不過木棧觀景台嚴重破損導致危機四伏，經建築師鑑定結構體暫無疑慮，為顧及民眾安全，蘇澳鎮公所投入修繕，將封閉1個月施工，預計5月中旬重新開放。

北濱公園木棧觀景台近期被民眾發現地板破損，木質觀海座椅鐵釘也外露，加上牆面斑駁、裂縫孔洞大，不僅損及觀光形象更潛藏危機，由於土地屬國有財產署，但建物起造管理單位，因年代久遠不可考，蘇澳鎮長李明哲得知後，先以開口契約方式請廠商修繕，後續將向觀光署爭取經費重建。

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附近居民透露，天氣晴朗時常會有許多民眾到北濱公園玩，不過觀景台受損，座椅鐵釘又外露，稍有不慎恐會發生危險，尤其整體現況更讓人產生負面觀感，有損觀光形象，如今公所願意先跳出來進行修繕，讓地方相當欣慰。

鎮公所表示，觀景台目前已拉起封鎖線，避免遊客進入，經建築師鑑定結構體無虞，基於地方民意，暫時先擔起修繕責任，投入30萬元經費維修，主要會將牆面重新補土並粉刷，同時拆除裝飾仿木，避免再破損，連同其他工程約需封閉1個月時間修繕，期望重新開放後，提供民眾更優質安全的遊憩空間。

鎮公所強調，為提升地方觀光發展及顧及整體安全性，計畫將觀景平台全部打掉重做，已委託設計，重建經費估2500萬元，預計7月將向觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提案，經費到位就可發包施工。

宜蘭南方澳北濱公園，緊鄰人氣景點內埤海灘，木棧觀景台嚴重破損導致危機四伏，目前已拉起封鎖線禁止遊客進入。（記者王峻祺攝）

宜蘭南方澳北濱公園觀景台涼亭屋頂破損。（記者王峻祺攝）

宜蘭南方澳北濱公園木質觀景座椅鐵釘外露，蘇澳鎮公所先進行填補（黃色處），防止人員受傷。（記者王峻祺攝）

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