新竹縣府客語認證考場啟用 全國22縣市僅見

新竹縣府客語認證考場今啟用，將有3波、180名公務人員應考，全國22縣市僅見。（記者黃美珠攝）

2025/04/12 14:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣推動強化府內、外同仁的客語能力，以利跟鄉親互動，間接擴大客語的傳承層面，直接在縣府大樓內設置客語能力認證考場，獨步全台其他縣市，今天首度啟用，有60名府內外員工搶先就近應試，縣府民政處還客製印有金榜題名、考試順利的吐司，送給赴試的同仁當應援加油禮。

縣長楊文科說，新竹縣民有67.8%是客家人，登門洽公民眾操客語的比例很高，所以從縣府主管會報客語化開始，他多方面鼓勵同仁積極學習客語且參加認證，並透過多種獎勵制度，搭配在府內設認證考場來刺激同仁報考率。

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縣府民政處長陳建淳說，客語認證基礎級暨初級的考試是採電腦作答，在客委會和認證考試承辦單位台師大的協助下，新竹縣政府成為全國22縣市中，唯一在縣市政府廳舍內設有認證考場，開辦「到府」認證的縣市。

除了提升考試便利性，刺激同仁報考意願，縣府也配合提供全程應試的同仁：補助報名費、核發到考禮券、給補休等獎勵。認證合格的同仁更可獲得1800元到5000元不等的認證合格禮券，且獲記功嘉獎等行政獎勵。

陳建淳說，過去客委會在新竹設考場，多選擇在明新科大、敏實科大以及光復高中，雖開放學校40人以上，可申請到校認證，但是到縣市政府內認證這還是首遭。

縣府同仁把握這個到府認證的3個梯次機會，包含她自己、縣府交通旅遊處長陳盈州、工務處長戴志君、政風處副處長范谷良等也都報名響應，預計將有180名同仁先後參加，縣府為此還開了「認證衝刺班」，希望提高通過率。

新竹縣政府民政處長陳建淳手捧應援吐司，祝福今天到府應考客語的縣府同仁統統過關。（記者黃美珠攝）

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