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    首度大規模整修！ 斗六公所將砸2800多萬改善西市場道路、排水

    斗六市西市場歷史悠久，現仍是許多民眾喜愛採買生活所需品的場所。（記者李文德攝）

    斗六市西市場歷史悠久，現仍是許多民眾喜愛採買生活所需品的場所。（記者李文德攝）

    2025/04/12 14:15

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市西市場已近90年歷史，對於地方極具重要地位。因市場道路老舊、水溝淤積等問題，市公所規劃首度大規模整治，將花約2816萬元改善西市場道路及排水，日前舉辦設計前說明會收集地方意見。公所表示，預計今年6月動工。

    斗六西市場興建於1938年，包含承租攤販、流動攤販約400多攤，甚至有外縣市民眾會專程搭火車來斗六逛市場，每到過年前更是擠滿採買年貨的人潮，是地方極具重要地位的場所。

    斗六市公所表示，由於西市場道路老舊，水溝更是淤積問題嚴重，雖然清潔隊會定期清淤，但效果仍有限。市長林聖爵指出，西市場週邊的排水，常因為攤販經常傾倒油水、殘渣等造成排水道堵塞，加上市場內道路破損，常有民眾購物時行走在道路偶有跌倒意外，甚至每遇到颱風、豪雨更會有淹水災情，因此地方盼改善。

    林聖爵表示，將針對內部及週邊道路、排水系統全面改善，包含愛國、興南、興中、興北街及雲林路一段，道路鋪面改善大約986米、排水溝改善長度約1226米，將斥資經費約2816萬元，預計6月開工。

    為讓工程更貼近當地使用需求，降低工程對攤商改善，市公所昨日下午招開設計前說明會欲收集地方意見，超過200多名攤商業者出席。有攤商表示，因為自己擺攤處沒有淹水問題，希望該段不用做道路排水；也有攤商擔憂，多數攤商可能因為施工期間，無法順利擺攤做生意，希望公所能夠提出安置計畫。

    林聖爵表示，此為西市場首度大規模整治改善，針對地方意見將盡快召開第2次說明會回覆，預計市場整體改善後，大幅提升排水效率與道路平整度。

    斗六市西市場將進行週邊道路、排水改善，昨公所舉辦設計前地方說明會。（圖由斗六市公所提供）

    斗六市西市場將進行週邊道路、排水改善，昨公所舉辦設計前地方說明會。（圖由斗六市公所提供）

    斗六市西市場將進行週邊道路、排水改善，昨公所舉辦設計前地方說明會。（圖由斗六市公所提供）

    斗六市西市場將進行週邊道路、排水改善，昨公所舉辦設計前地方說明會。（圖由斗六市公所提供）

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