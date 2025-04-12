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    農業也能這麼玩！全國最大蒜頭產地 300名親子下田拔蒜

    雲林縣農會在東勢鄉舉辦百人拔蒜活動，場面熱絡。（記者李文德攝）

    雲林縣農會在東勢鄉舉辦百人拔蒜活動，場面熱絡。（記者李文德攝）

    2025/04/12 14:11

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣大蒜產量占全國9成，目前各地正進入採收期。雲林縣農會估計，今年單位面積產量較去年增約2成。為讓國人體驗採收樂趣，縣農會今（12）日在東勢鄉舉辦百人拔蒜活動，約300位來自各縣市大小朋友一起為農民分擔採收大蒜的工作，小朋友開心地說「好好玩」。

    縣農會總幹事陳志揚表示，今年年初接連有幾波鋒面報到，平均氣溫較低，剛好正值大蒜結球期，非常適合蒜株生長，今年產量會相較於去年增加1至2成，品質也極佳夠嗆辣，正是吃蒜的好時機，目前濕蒜的價格約落在每台斤35至50元，價格穩定。

    由於正值大蒜採收期，蒜農們面臨人力短缺挑戰，因此縣農會舉辦「一起蒜蒜看」活動，讓300名大小朋友走進0.12公頃的蒜田，下田採收蒜頭。來自嘉義、台中、桃園的民眾，帶著手套拔蒜頭，更親手用剪刀整理蒜株，田園中不時飄出「新鮮」的蒜味，不少小朋友也玩瘋了，笑著說「好好玩」。

    家長表示，第一次帶小朋友體驗拔蒜頭，也讓他們知道蒜頭的相關知識，是最棒的食農教育。

    陳志揚表示，此次活動雖收費，但從中讓民眾體驗拔蒜，結束後讓每位民眾帶回一包新鮮大蒜，更有多肉植物DIY、品嘗黑蒜頭雞湯等，透過一系列的特色活動，盼拉近消費者與農業的距離，未來將擴大舉辦，雲林縣的農業價值被全國人看見。

    雲林縣農會在東勢鄉舉辦百人拔蒜活動，場面熱絡。（記者李文德攝）

    雲林縣農會在東勢鄉舉辦百人拔蒜活動，場面熱絡。（記者李文德攝）

    雲林縣農會在東勢鄉舉辦百人拔蒜活動，場面熱絡。（記者李文德攝）

    雲林縣農會在東勢鄉舉辦百人拔蒜活動，場面熱絡。（記者李文德攝）

    小朋友們開心拿起採收的大蒜。（記者李文德攝）

    小朋友們開心拿起採收的大蒜。（記者李文德攝）

    雲林縣農會在東勢鄉舉辦百人拔蒜活動，場面熱絡。（記者李文德攝）

    雲林縣農會在東勢鄉舉辦百人拔蒜活動，場面熱絡。（記者李文德攝）

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