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    苑裡稻田彩繪白沙屯媽祖成主題 19、20日「天后派對&天后駕稻」登場

    苑裡稻田彩繪白沙屯媽祖成主題，19、20日「天后派對&天后駕稻」登場。（苑裡鎮農會提供）

    苑裡稻田彩繪白沙屯媽祖成主題，19、20日「天后派對&天后駕稻」登場。（苑裡鎮農會提供）

    2025/04/12 13:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點。今年一期稻作的稻田彩繪，苑裡鎮農會呼應媽祖信仰，以5月1日將登轎、出發的白沙屯媽祖婆進香為主題，並彩繪上「尚勇」與足跡圖案，預計至6月底、7月初仍可欣賞，觀景台則將於19日開放。

    「恰逢白沙屯媽祖進香盛事」，苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞說，今年稻田彩繪以白沙屯拱天宮媽祖為主題，彩繪其中；而「尚勇」兩字，則為台灣去年奪得12強棒球賽冠軍後許多人琅琅上口的口號，正好也呼應今年白沙屯媽祖婆進香達北港三十六小時急行軍腳力「尚勇」。

    苑裡鎮農會研發出稻田彩繪技術，利用綠、黃、白、紫、黑、紅等6色水稻在愛情果園前彩繪出媽祖婆圖樣，並設置觀景台，與附近景點串聯，希望連帶活絡地方觀光。

    苑裡鎮農會為了讓遊客有更好體驗，今年稻田彩繪也運用技術讓遊客在觀景台上往下俯瞰，可以感受到立體、透視效果。

    另外，苑裡鎮農會將於19、20日舉辦「天后派對&天后駕稻」活動，邀請大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、苑裡慈和宮、苑裡慈護宮、通霄慈惠宮、通霄慈后宮及竹南后厝龍鳳宮多尊媽祖駐駕，預計將再掀起熱潮。

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