嘉市九華山地藏庵助學 近600學子受惠

嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森（左二）今天頒發獎助學予竹崎高中學子。（記者丁偉杰攝）

2025/04/12 13:13

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市九華山地藏庵今天舉辦「第五屆文昌獎學金暨嘉義縣市高中職清寒獎助學金頒獎典禮」，總計頒發350萬餘元獎助學金，嘉惠近600名學子。廟方董事長黃俊森表示，用文昌燈善款獎勵學子，發揚「取之文昌，用之文昌」的慈悲精神。

頒獎典禮在九華山地藏庵菩提樓四樓舉行，市府教育處長郭添財受邀到場，他感謝九華山地藏庵的付出與奉獻，同時也勉勵學子努力學習，長大後回饋社會，讓善的力量循環下去。

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廟方表示，2013年開辦嘉義縣市高中職清寒獎助學金後，陸續開辦國小及國中清寒學生助學補助，至今已11個寒暑，累計贊助人次逾5萬人，累計獎助總額9510萬9000元，已成支持學子穩定就學的長期力量。

廟方也於2020年創設「文昌獎學金」經費來自民眾奉點文昌燈的善款，提供大專院校德智兼優學子申請。

黃俊森說，今年大專院校學子120人受惠，每人1萬元獎學金，共120萬，嘉義縣市高中職清寒學子今年增加私校部分，共有461人受惠，獎助學金230萬5000元，共計發出350萬5000元。

嘉市九華山地藏庵今天舉辦「第五屆文昌獎學金暨嘉義縣市高中職清寒獎助學金頒獎典禮」。（記者丁偉杰攝）

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