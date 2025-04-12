新北市SUPER教師獎8人獲獎 將代表角逐全國遴選

新北市教師會舉辦「SUPER教師獎」頒獎典禮，現場從21位被提名者中揭曉頒發8位SUPER教師獎及2位評審團特別獎。（記者翁聿煌攝）

2025/04/12 13:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教師會12日舉辦第21屆「SUPER教師獎」頒獎典禮，現場從21位被提名者中揭曉頒發8位SUPER教師獎及2位評審團特別獎，新北市副市長劉和然及教育局長張明文出席頒獎典禮。

出身教育界的劉和然指出，感謝新北市教師會每年持續舉辦SUPER教師獎遴選活動，鼓勵認真、抱持理想的老師，樹立優質教師典範，他更希望得獎SUPER教師除了引領學生，能發光發熱，發揮影響力，營造友善校園氛圍，讓每位老師都是SUPER教師。

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今年新北市SUPER教師獎得獎名單，板橋幼兒園陳涵靈、莒光國小陳彥冲、秀朗國小潘怡如、福和國中邱韶瑩、尖山國中吳紀秀、鶯歌工商廖昱誠、辭修高中鄭健盈、宏國德霖科大郭士弘，評審團獎清水國小王雯、興華國小逄茹華，最佳人氣獎永和國中李孟玲、福和國中邱韶瑩，各組SUPER教師獎得主除獲得獎狀、獎盃及獎金外，也將代表新北市角逐全國SUPER教師獎遴選。

新北市教師會理事長林松宏表示，21年來持續辦理SUPER教師獎，目的在於發掘深耕教學現場的優良教師，並給予實至名歸的鼓勵；藉此拋磚引玉，除了吸引認真熱情、抱持理想的好老師繼續投入教育界深耕外，也期盼能帶動人才培育的良性循環，更希望影響社會對教師角色的重視與肯定。

劉和然、張明文及立委洪孟楷、張宏陸及多位民意代表、家長團體、校長團體也共同與會，劉和然提到，教師是當今政府運作的4大支柱，引領學生，指導學生，更希望得獎的SUPER教師，能發光發熱，發揮影響力，讓所有老師們能夠更進一步效法，提升教師的專業，提供教師更友善的工作條件。

新北市教師會舉辦「SUPER教師獎」頒獎典禮，現場從21位被提名者中揭曉頒發8位SUPER教師獎及2位評審團特別獎。（記者翁聿煌攝）

新北市「SUPER教師獎」頒獎典禮，獲獎者受到副市長劉和然（中）及親友團恭賀。（記者翁聿煌攝）

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