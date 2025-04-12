虎頭埤首辦「熱狗盃」推動友善寵物園區 明星犬、柯基家族都到場

虎頭埤第一屆「熱狗盃」登場的是競速衝刺賽，大家全力為毛小孩選手加油。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/12 13:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕致力打造成為友善寵物園區，台南市觀光旅遊局今天在新化虎頭埤首度舉辦「熱狗盃」錦標賽，來自全國近200位毛小孩選手齊聚、競速，飼主們在旁呐喊、引導，一旁也擠滿圍觀民眾，賣力加油，喝采聲此起彼落，現場嗨爆；明星犬「甜甜」，以及「柯基總動員」家族等也出席，粉絲簇擁，展現人氣。

為提倡寵物觀光，「虎頭埤水與綠-第一屆熱狗盃」錦標賽今天登場，市長黃偉哲揭幕，立委陳亭妃、議員余柷青，以及各界貴賓等也到場，感受毛小孩的熱力。

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熱狗盃今起登場的是競速衝刺，黃偉哲帶領貴賓一起鳴槍，上千名遊客陸續湧至、觀戰，有的帶著毛小孩出席，氣氛熱烈；明天的比賽項目，則是炫麗可愛的創意裝扮。

黃偉哲表示，活動名稱「熱狗盃」一語雙關，除了可愛的寵物之外，還有美味的食物，人犬都能盡興；現場也設置毛小孩的專屬市集，讓飼主可以選購相關產品，滿足全家需求。

黃偉哲希望活動能持續舉辦，未來吸引更多寵物產業投入，打造友善、多元的旅遊體驗。

黃偉哲也提到，虎頭埤有「台灣第一水庫」之稱，歷史超過150年，湖光山色，景致宜人，野餐與露營，老少咸宜，更是適合推廣寵物旅遊的場域，誠摯邀請民眾假日走出戶外，前來享受自然風情。

觀光旅遊局長林國華指出，感謝人氣寵物明星「甜甜」應邀開幕表演，化身最可愛的小熱狗，堪稱創意裝扮秀的最佳代言。

林國華說，明天接續的創意裝扮，也邀請在社群擁有超過77萬粉絲的網紅「柴犬Nana和阿楞的一天」擔任嘉賓，將再掀活動高潮，賽事精彩可期，歡迎大家共襄盛舉。

觀旅局也感謝統一企業贊助優質犬糧做為活動獎品，小農家族民宿則提供寵物明星住宿支援；活動期間，除了競賽項目之外，現場還有特色市集，享受親子同遊、毛孩共樂的週末假期。

台南市政府觀光旅遊局首度在虎頭埤舉辦熱狗盃錦標賽，來自各地的可愛毛小孩齊聚。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府觀光旅遊局首度在虎頭埤舉辦熱狗盃錦標賽，來自全國的可愛毛小孩齊聚，各界貴賓鳴槍起跑。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤第一屆「熱狗盃」登場的是競速衝刺賽，大家全力為毛小孩選手加油。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤第一屆「熱狗盃」登場的是競速衝刺賽，大家全力為毛小孩選手加油。（記者吳俊鋒攝）

飼主們在終點區吶喊、引導自家的毛小孩衝刺，聲嘶力竭，喉嚨都快叫破了。（記者吳俊鋒攝）

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