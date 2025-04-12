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    中國新生兒被摘腎臟移植引關注 台大醫生施景中曝曾接生「無腦兒」

    台大醫生施景中分享，他很久以前接生過「無腦兒」，請示國內醫學倫理權威教授得知國際醫學倫理已有共識，明確禁止以無腦兒作為器官移植來源。示意圖。（法新社資料照）

    台大醫生施景中分享，他很久以前接生過「無腦兒」，請示國內醫學倫理權威教授得知國際醫學倫理已有共識，明確禁止以無腦兒作為器官移植來源。示意圖。（法新社資料照）

    2025/04/12 15:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歌手TANK近日鬆口去年於中國接受心肝聯合移植手術，順利重獲新生，卻脫口「感謝祖國」，引發民眾開始關注中國「器官賣賣」、新生嬰兒被摘腎等相關議題。對此台大醫生施景中分享，他很久以前接生過「無腦兒」，請示國內醫學倫理權威教授得知國際醫學倫理已有共識，明確禁止以無腦兒作為器官移植來源。

    台大婦產科醫師施景中昨於臉書發文表示，他很久以前接生過無腦兒，即大腦皮質沒有發育，一種神經管缺損，無法存活，但其他全身器官都會發育良好。當時該名孕婦和男友是兩小無猜型、因未成年不敢講，所以等到轉到他這裡時，已經接近足月生產，2人想讓小孩出生後平靜地走掉。

    施景中回憶，生產前夕，孕婦向他表達意願，想要幫小孩做器官捐贈，算是幫小孩盡一份大愛。當時「我們跟小兒科還有器官移植小組都有聯繫，但是以前從來沒有人這樣做過。」隨後詢問國內醫學倫理的權威蔡甫昌教授，蔡教授馬上聯繫他在國外關於這方面的權威朋友尋求意見。

    施景中指出，原以為回答會是「簡單的yes或no的問題」，沒想到蔡教授的朋友覺得此個問題非常嚴肅，洋洋灑灑寫了許多篇幅說明這個問題的嚴重性。明確指出該議題在1970年至1980年一度很熱門的討論過，然直至1990年代已形成定論，且附上警告，以後不能再修改，結論就是「不可以拿無腦兒 當器官來源做移植，即使這樣的異常兒根本無法存活，但腦死判定和大人不一樣，或根本就無從判定起。」

    施景中最後說，更何況最近幾天討論非常熱烈的「早產兒當器官來源呢？」他昨天看的中國影片有些不知真假，內容令人反胃做噁。但那29週胎兒的器官移植是刊登在世界知名文獻，卻是千真萬確做不了假。

    據《新唐人電視台》報導，上海交通大學附屬仁濟醫院醫生於2023年在《美國移植期刊》 網站上發表文章，內容提及2例使用新生嬰兒的腎臟移植給晚期腎衰病人的個案。這2名新生兒分別在出生1天和3天後就被摘取腎臟。醫學專家表示，新生兒腎臟移植配型需要至少數週的時間，醫生可能在嬰兒未出生時候就已通過抽取羊水進行配型。

    上海交通大學附屬仁濟醫院醫生於2023年在《美國移植期刊》網站上發表文章，內容提及2例使用新生嬰兒的腎臟移植給晚期腎衰病人的個案。（圖擷自美國移植期刊網站）

    上海交通大學附屬仁濟醫院醫生於2023年在《美國移植期刊》網站上發表文章，內容提及2例使用新生嬰兒的腎臟移植給晚期腎衰病人的個案。（圖擷自美國移植期刊網站）

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