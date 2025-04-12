客委會4歲以上「幼幼客語闖通關」 今在竹東登場

客委會主委古秀妃（中）在新竹縣府教育局長楊郡慈（右）、竹東鎮長郭遠彰（左）陪同下，實際走訪各體驗區，了解小朋友們闖關用客語流利與否。（記者黃美珠攝）

2025/04/12 12:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕客委會專門為4歲以上到小學入學前幼童所辦的「幼幼客語闖通關~多梯次認證」活動，今天在新竹縣竹東鎮立幼兒園登場，共有新竹縣、市共162名幼兒報名參加，客委會主委古秀妃、新竹縣政府教育局長楊郡慈、以及竹東鎮長郭遠彰都一起到場替小朋友們加油。

古秀妃說，前述幼幼客語闖通關活動已舉辦12年，通過這個活動的在園認證是多梯次全國認證機制，已經累積有8萬2735名幼兒取得屬於幼童程度的客語認證證書。

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她說，今年全國有11個場次分別在北、中、南、東區先後舉辦，今天除了花蓮的東區場次，專為新竹縣市增闢的「北一區」場次，也同步在竹東鎮立幼兒園舉行，北一區有162名幼兒報考，都是海陸腔的認證。

古秀妃說，之所以會舉辦這樣的幼幼客語認證，就是考慮到客語要傳承就要往下扎根，但小小孩沒有、也不需要有書寫的能力，所以只要透過遊戲、闖關，聽客語、說客語的方式來取得，也是希望以此營造沉浸式的傳承客語環境。

客委會表示，「幼幼客語闖通關」從2012年上路後，就以全國性的「多梯次認證」、「在園認證」雙軌執行。2018年下修認證年齡到只要4足歲以上、小學入學前的幼童都可報名，去年更加入地方政府合辦來擴大接觸對象，用客語遊戲同樂，讓沒接觸過客語的大、小朋友們也能體會學客語的樂趣。

多梯次認證現場設有5個關卡，認證的內容除了客語單字、句型，也需要簡單的對話，每一關都有一個遊戲情境，小朋友邊玩、邊用客語跟關主互動，關主從中了解幼兒對客語的理解和表達能力，順利過關的幼童，當場就能領到他們人生的第一張客語認證證書。

此外，現場還規劃有實體體驗區、打卡區、一般兒童專區等。其中一般兒童專區內規劃有九宮格、彈珠台、套圈圈等遊具，想玩的幼童，不管有沒有參加認證，都一樣須用客語跟關主互動，有趣中平添不少小朋友說客語、想學客語的動力。

客委會主委古秀妃（前中）用客語引導小朋友如何打彈珠，並幫小朋友加油。（記者黃美珠攝）

客委會主委古秀妃（中）說，幼兒還不會也不需要書寫能力，所以他們用闖關的活動，驗證4歲以上到學齡前的幼童客語聽說能力。（記者黃美珠攝）

參加客語認證的幼童，用客語跟關主互動，依照關主的指示玩套圈圈。（記者黃美珠攝）

參加北一區幼幼客語多梯次認證的小小孩，在關主用客語的引領下，執行闖關的動作，直接展現他的客語聽力。（記者黃美珠攝）

客委會主辦的「幼幼客語闖通關」北一區在新竹縣竹東鎮的場次，今天吸引162名幼童報名參加。（記者黃美珠攝）

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