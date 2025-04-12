「大甲媽」遶境回鑾 彰市垃圾量增加860公斤推測是這原因

大甲媽遶境回鑾彰化市區，彰化市清潔隊11日晚間動員沿著遶境路線清掃，一路掃到清晨。（彰化市清潔隊提供）

2025/04/12 12:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「大甲媽」遶境回鑾在今天（12日）凌晨離開彰化市進入台中市，彰化市清潔隊從昨晚沿著鑾轎遶行路線進行清掃，清掃垃圾量4210公斤、回收量1050公斤，垃圾量比去年增加860公斤，回收增加200公斤，推測垃圾暴增主因，應該是信眾大幅成長的關係。

彰化市清潔隊表示，昨天晚間10點就出動50位隊員清掃遶境路線的鞭炮灰與垃圾，一路掃到今天清晨6點才結束，還給街道清潔的面貌。

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彰化市清潔隊指出，今年大甲媽遶境回鑾清掃垃圾量4210公斤、回收量1050公斤，垃圾量比去年增加860公斤，回收增加200公斤。如果跟前年相較，前年垃圾量4450公斤、回收量900公斤，今年垃圾量還比前年少了240公斤，回收量增加150公斤。

因此，從連續3年大甲媽遶境回鑾的彰化市清潔隊清掃垃圾量與回收量來看，今年隨香信眾比去年增加，以大甲鎮瀾宮的統計是成長了3倍的話，雖然今年垃圾總量比去年增加25％，但如果換算香客的人均垃圾量，並未達遽增趨勢。

彰化市清潔隊強調，今年回收量大增200公斤，比去年成長23％，在信眾成長3倍來看，代表越來越多人自備環保餐具與水壺，做到跟著媽祖一起做環保愛地球。

「大甲媽」遶境回鑾11日來到彰化市區，彰化市清潔隊沿著鑾轎遶行路線進行清掃，還給街道乾淨的面貌。（彰化市清潔隊提供）

「大甲媽」遶境回鑾11日來到彰化市區，彰化市清潔隊沿著鑾轎遶行路線進行清掃，還給街道乾淨的面貌。（彰化市清潔隊提供）

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