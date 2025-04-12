健保特管辦法擬大改版 醫事團體：一刀切恐讓基層醫療OUT！

健保署日前邀集醫界、病友等相關團體召開「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」會議，盤點修法方向後研擬修正草案，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，支持薪資改革，但特約新制須分級分區，避免衝擊基層醫療。 （資料照）

2025/04/12 12:55

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署日前邀集醫界、病友等相關團體召開「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」會議，盤點修法方向後研擬修正草案，盼讓法源與時俱進，引發各界熱議，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長的洪子仁今（12日）直言，支持薪資改革，但特約新制須分級分區，避免衝擊基層醫療。

洪子仁指出，醫界長期面臨護理師、放射師、藥師等人力流失壓力，背後關鍵正是薪資與工作負荷失衡，透過制度引導醫療機構重視人力投資，是正面起點。然而，新制若以單一投保薪資門檻作為特約資格，可能加劇偏鄉及中小型機構經營困難，進一步影響民眾的醫療可近性。

請繼續往下閱讀...

他指出，目前不少醫療院所以獎金、津貼等形式提高實領薪資，但因稅賦與保費考量，投保金額偏低，若僅以投保薪資作評估，恐讓評價失真，甚至誤傷配合良好的中型醫院。此外，在健保總額與點值分配機制下，醫療機構資源有限，若無配套經費補助，如提高偏鄉點值、設立人力提升基金等，恐讓中小型機構無力因應，進一步排擠醫療資源分布。

洪子仁強調，學會支持調薪，但應「分級、分區、分階段」循序推動，同時也要盤點健保財務，設計誘因配套，若薪資納入評鑑，也要建立統一計算方式，避免因行政操作不同而引發亂象，同時提醒政策討論應聽基層聲音，並跨部會整合，畢竟這不只影響健保，還牽涉人力規劃與薪資政策。

洪子仁認為，台灣醫療要持續進步，必須理解現場需求、設計出有彈性的制度，他相信，透過政策導引與產業參與雙軌並進，能讓醫事人員有尊嚴、人力更穩定、並提升醫療品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法