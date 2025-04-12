提升黑鮪品質！漁業署推海上去鰓 不分大小每尾獎勵金1千元

黑鮪魚季節來臨，為提升黑鮪魚漁獲品質，漁業署今年推海上去鰓獎勵金。（資料照）

2025/04/12 12:43

〔記者楊媛婷／台北報導〕被稱為黑甕串的太平洋黑鮪魚是深受國人喜愛的海產，隨近期東港與蘇澳的黑鮪魚完成第一鮪競標拍賣，台灣饕客期待的黑鮪魚季也正式展開，為讓捕撈的黑鮪保鮮效果更好，農業部漁業署在今年首度推動海上去鰓獎勵，不分魚體大小，每尾去鰓黑鮪魚都可申請獎勵金1千元。

黑鮪魚生魚片入口即化，味道又甜又美，富有高蛋白質，還有豐富的不飽和脂肪酸與EPA和DHA，是不少國人的心頭好，每年4到6月是黑鮪魚的魚汛期，目前黑鮪正當時，為提升國內黑鮪漁獲品質，漁業署今年起推動黑鮪海上去鰓獎勵，副署長林頂榮表示，不分魚體大小，每尾去鰓黑鮪均可申請1000元獎勵金，盼藉由海上去鰓，讓包冰可確實深入魚體內部，提升保鮮效果與品質。

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漁業署進一步表示，太平洋黑鮪受國際漁業管理組織高度關注，為善盡組織會員義務，今年也修訂新作業管理辦法，透過標籤管控2200噸漁獲配額，針對不同噸級別作業漁船，設定單航次標籤數量上限；並在配額使用率達70%前後及85%時進行3階段管控，確保配額利用最大化；標籤亦可視為黑鮪身分證，確保漁獲可追溯且為合法捕撈。

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