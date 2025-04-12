北市「生生喝鮮奶」未納自學幼童 王欣儀批制度性歧視不公

台北市「生生喝鮮奶」4月14日將上路。（資料照）

2025/04/12 12:40

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市「生生喝鮮奶」政策將於4月14日正式上路，讓全台北市18.4萬名學童每週免費兌換一瓶鮮奶。不過，台北市議員王欣儀發現漏洞，該政策並未能納入選擇在家自學的學齡前學童，呼籲市府不能漏接任何孩子。教育局回應，未來將依實際兌換情形及經費，持續參考建議、評估成效。

王欣儀表示，肯定此政策有助於學童營養也邁入數位化，並回應了家長與第一線教育工作人員的需求，減輕了學校行政以及配送的負擔，但此政策出現一大漏洞，有家長向她陳情，表示不滿政策排除了在家自學的學齡前幼兒，這些孩子因未具備數位卡證，完全被排除在補助對象之外，形成制度性歧視與不公平對待。

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她說，市府目前將「是否持有卡證」作為兌領鮮奶的判斷標準，導致極不合理的情況出現；同樣是「自學」，有些學齡前的孩子，只因未就讀幼兒園、無法辦卡，就無法領取鮮奶；反觀國小的自學生，因有學籍、卡證，就能順利兌換。

據統計，台北市目前約有2萬多名學齡前自學幼兒，王欣儀強調，這些家庭未讓孩子就讀幼兒園的原因，不只是教育選擇，也可能是公幼名額不足、私幼學費過高，以致家庭無力負擔；然而，這些孩子的營養需求與其他孩子無異，卻因行政條件的限制，導致這些最該被關照的弱勢，反倒成了被政策遺漏的一群。

王欣儀強調，一個有溫度且公平的政策，應該要涵蓋所有需要被照顧的孩子，呼籲市長蔣萬安要正視問題，儘速補上政策漏洞，建立能辨識「年齡符合、實際有需求」的發放系統，讓這項初衷良善的政策真正落實「一人不漏」。

教育局回應，台北市「生生喝鮮奶」政策是中央「班班喝鮮奶」的延續與擴大，北市每年自籌1.84億元經費，擴大補助範圍，將私立國小學童納入，並向下延伸至公私立幼兒園學童，預計增加4.7萬名學童受惠，未來將依照實際兌領情形、相關經費等，持續參考建議、評估成效。

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