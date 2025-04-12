新竹高工換板金工業風新校門 校友金牌父子檔彭泓瑋及彭捷贊助

新竹高工今年已81年，而原本已超過34年的老舊校門也換新裝。（新竹高工提供）

2025/04/12 12:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹高工超過34年老舊校門歷經時代變遷，今天舉行新校門揭牌啟用典禮，除展現新竹高工板金工業藝術風格，更由校內金牌父子檔彭泓瑋及彭捷贊助捐贈母校，同時以「風動竹工，輪轉不息」，用齒輪轉動象徵學校屹立風城，技藝傳承、生生不息。在校友與師生的參與下，展現全新風貌，而金牌父子檔捐贈母校更成為校史美談。

校長陳世程說，新竹高工今天也是學校81週年校慶園遊會，特別選在今天為新建校門舉行落成揭牌儀式，這座歷經10次流標、費時4年規劃完工的校門擴建工程，象徵著竹工堅持與永續的精神。新竹高工原校門興建於民國80年，歷經歲月洗禮，當初規劃的校門已不符現代使用需求，為求人車分流及人員車輛進出校門安全，學校進行校門擴建規劃。規劃重點除考量實用性，也要展現竹工師生頂尖的專業技能；同時考量校友情感，保留原校門最具代表性的門柱，讓校友們的共同記憶能歷久彌新。

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特別的是，新大門由金牌校友彭泓瑋與彭捷父子檔贊助，及板金科老師陳奇明設計，午堯有限公司打造，融合工藝與意象的板金藝術作品，其中也有竹工師生共同創作的痕跡。主題為「風動竹工，輪轉不息」，以齒輪轉動象徵學校屹立風城，技藝傳承、生生不息。

陳世程感謝校友們長年來對母校的奉獻，讓學弟妹能擁有最堅強的支持，最豐厚的資源及最優良的典範，期盼「新舊傳承，輪轉不息」的精神，帶領竹工開啟嶄新的未來。

而校友彭泓瑋與彭捷當年也因是新竹高工首位金牌父子檔而成為新竹高工之光，如今父子倆事業有成，也因此回饋母校贊助校門的改造計畫，再傳為竹工佳話，深具意義。

新竹高工今年已81年，而原本已超過34年的老舊校門也換新裝。（新竹高工提供）

新竹高工老舊校門換新裝，板金工業風由金牌校友父子檔彭泓瑋及彭捷贊助捐母校，也傳為美談。（新竹高工提供）

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