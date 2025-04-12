又是「切西瓜」！彰市彰南路庇護島一天連三撞 緊急派「它」保護庇護島。

彰化市彰南路的行人庇護島仍在施工中，就發生1天連3撞，連島頭的交通號誌桿都被撞壞。（民眾提供）

2025/04/12 11:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見馬路三寶！彰化市彰南路為改善「扭扭大道」惡名，進行道路改善工程，但行人庇護島還在施作中，就1天連3撞，連庇護島上的交通標誌都撞倒，讓公路總局彰化工務段只好緊急出動交通錐，來「保護」庇護島！

彰化市彰南路正在進行改善工程，主要是在15處路口進行進行「偏心」車道及標線調整工程，也就是讓左轉車輛在路口有專用車道，不會與直行車輛搶道，並設置行人穿越線與庇護島。不料，工程尚未完工，在彰南路1段215巷口的庇護島，就在4月10日上午短短2個小時就有3車撞上庇護島。

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這3起撞上庇護島，分別發生在4月10日的10點許、11點許與12點許，第1起則是自小客車還撞倒了島頭的2個交通標誌，後面2車則是在轉彎時直接壓上庇護島。有的民眾認為，這個路口的行人很少，根本不需要設置庇護島；但也有人認為，就是自小客車習慣在路口轉彎「切西瓜」，才會撞上庇護島，還好有庇護島，才能避免行人穿越馬路被撞。

彰化工務段段長廖志彬強調，路口設置庇護島與行人穿越線是為了保護行人的安全，可能駕駛還不太習慣。由於工程仍在施工中，庇護島的島頭將有黃黑斜線的警示線，遭撞的交通標誌也會進行復原，而行穿線與庇護島的佈設都是依照相關規定，目的就是在保護行人。

彰化市彰南路的庇護島還在施工中，就被撞壞了，公路總局彰化工務段緊急出動交通錐保護庇護島。（民眾提供）

彰化市彰南路1段215巷口的庇護島，就在4月10日上午短短2個小時就有3車撞上庇護島，第一輛車連號誌桿都撞壞。 （民眾提供）

在彰南路1段215巷口的庇護島，就在4月10日上午短短2個小時就有3車撞上庇護島，第二輛車直接壓上庇護島。 （民眾提供）

在彰南路1段215巷口的庇護島，就在4月10日上午短短2個小時就有3車撞上庇護島，第三輛車也是直接壓過庇護島。 （民眾提供）

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