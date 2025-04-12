產季到！高雄「桶裝截切鳳梨」開賣首日熱銷3500桶

高雄鳳梨產季到了！農業局攜手全聯推出「桶裝截切鳳梨」，開賣首日熱銷3500桶。（記者陳文嬋攝）

2025/04/12 11:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳梨產季到了，農業局攜手全聯推出「桶裝截切鳳梨」上架全台門市，開賣首日熱銷3500桶，其餘量販店販售整顆鳳梨，高雄首選電商平台也販售鳳梨及加工品，多款限定優惠供民眾嘗鮮選擇。

高雄鳳梨種植面積1430公頃，是全國第三大鳳梨產區，尤以金鑽鳳梨品質優良、肉質細緻、口感紮實、鮮甜多汁、酸度低最具代表性，深受國內外市場肯定，整體經濟產值近11.5億元。

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高雄鳳梨進入產季，搶攻各大量販店、超市，農業局因應現代消費型態改變，再度攜手全聯推出「桶裝截切鳳梨」，採用當季現採高雄金鑽鳳梨，透過專業加工廠以鮮採截切、包裝冷藏等方式，在冷鏈環境中完成削皮、截切、包裝，將傳統販售整顆鳳梨轉型為鮮切即享桶裝水果。

處理過程完整保持新鮮，鎖住鳳梨鮮甜口感，並延長保存期限，營養價值絲毫不流失，顛覆消費者對於鳳梨削皮很「厚工」傳統印象，方便忙碌現代人攜帶、食用，一推出廣受好評，受到上班族、學生族群、外食族喜愛，去年上架1週熱銷2萬桶，成功開拓即食市場。

農業局表示，截切鳳梨每桶重量400克，開賣首日熱銷3500桶，幾乎上架不久就被買光，將至17日出限定優惠，每桶69元、2桶129元，搶鮮上架鋪貨全台門市，讓喜愛鳳梨又不想動手消費者，以便利方式享受在地鮮甜的高雄首選鳳梨。

此外，高雄首選電商平台也設立鳳梨專區，除了新鮮鳳梨外，還可以買到鳳梨加工品，包括果乾、蔭鳳梨醬丶鳳梨酥、鳳梨果醬、鳳梨飲品等，消費799元折價50優惠，活動只到4月30日為止。

農業局長姚志旺表示，金鑽鳳梨是高雄的驕傲，無論在國內或海外市場，皆受到消費者肯定，農業局透過不斷創新行銷與多元通路，讓更多不同消費族群認識高雄金鑽鳳梨好滋味，今年再度與全聯合作推出「桶裝截切鳳梨」，銷售量屢創佳績，不僅幫助農民銷售穩定，簡約輕盈、美味升級的便利享用行銷方式，讓高雄鳳梨走入消費者日常生活一部分。

高雄鳳梨產季到了！農業局攜手全聯推出「桶裝截切鳳梨」，開賣首日熱銷3500桶。（記者陳文嬋攝）

高雄鳳梨產季到了！農業局攜手全聯推出「桶裝截切鳳梨」，開賣首日熱銷3500桶。（記者陳文嬋攝）

高雄鳳梨品質好，深受國內外市場肯定。（記者陳文嬋攝）

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