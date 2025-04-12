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    428兒保日澎湖家扶「數位足跡大挑戰」 籲網路安全齊守護

    澎湖家扶中心4月27日舉行「數位足跡大挑戰」，地點在澎湖國際廣場。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶中心4月27日舉行「數位足跡大挑戰」，地點在澎湖國際廣場。（澎湖家扶中心提供）

    2025/04/12 11:53

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕家扶基金會推動第13年《428兒保日》，邀全民關注兒少網路安全議題，將於全台串聯超過35場活動，其中澎湖家扶中心響應兒保日活動，27日將舉辦一系列兒保相關議題的互動式遊戲，期待透過輕鬆好玩的方式，讓重要的兒少保護概念及網路使用安全觀念烙印於民眾心中，一起揪出網路陷阱，守護兒少不迷網。

    教育部調查顯示，有近六成以上的學生擁有智慧型手機、將智慧型手機作為上網的主要設備；而上網最常進行的活動，國小和國中生為玩智慧型手機遊戲（含線上遊戲），分別有79.7%及77.6%，高中生為使用社群網站App 85.6%，可見網路不但普及於兒少生活，更擴及遊戲及社群互動。

    澎湖家扶中心主任陳玉如表示，數位化浪潮來襲，兒少使用及取得網路也更加容易，家長與孩子都要留意，網路資訊不會自動抹去，且數位足跡衍生安全疑慮有多種呈現樣貌，導致隱私風險和網路霸凌等事件層出不窮，務必保護好個資。

    舉凡為帳號加密保護、調整社群媒體隱私權設定、了解網站應用程式可存取的資料範圍後，再好好善用網路為您提供的各項服務。而如兒少遭網路不法侵害，要勇敢向113保護專線求助。

    澎湖家扶中心將在4月27日下午2時30分至5時於第三漁港國際廣場辦理「用愛包圍kids first」-澎湖家扶兒保親子同樂會，現場有「數位足跡大挑戰」，同時也有兒保行動劇、奇幻魔術表演及兒保親子闖關活動，澎湖縣風箏協會也共襄盛舉展演大型風箏。

    澎湖家扶中心兒保園遊會，4月27日國際廣場見。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶中心兒保園遊會，4月27日國際廣場見。（澎湖家扶中心提供）

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