醫界憂健保特約大修恐「倒一片」 邱泰源：改革堅守3原則

醫界擔憂健保特約辦法大修恐「倒一片」，邱泰源重申改革堅守3原則。（記者邱芷柔攝）

2025/04/12 11:26

〔記者邱芷柔／台北報導〕12年未動的「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」即將迎來大修，健保署近日盤點五大修法方向，其中一項為規定醫事服務機構的專職醫事人員，若健保月投保金額未達一定標準，或未公開最低、平均投保金額，將被列入不予特約，消息一出引發醫界反彈，憂心不少醫院、診所恐「倒一片」；對此衛福部長邱泰源今（12日）強調，改革將堅守「醫療品質、醫事人員尊嚴、院所順利運作」三大原則，並重申最重要的是讓病人安心、家屬安心。

邱泰源今天上午出席台灣龐貝氏症協會活動，會前接受媒體聯訪時指出，這項辦法已多年未修，需要與時俱進，迎合現在醫療體系的發展，也要讓人民的健康得到更周全的照顧。健保改革會堅守三大原則，第一是維護民眾醫療品質，第二要讓醫事人員有尊嚴、專業的工作環境，第三是要讓醫療院所能順利運作。

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邱泰源表示，政策並非一刀切，未來會更細膩考量不同職類、不同地區醫事人員的條件與環境。他說這段期間一定會與相關團體坐下來好好談，最重要的是希望醫事人員有合理待遇，同時讓醫療院所有更多資源來照顧同仁，最終是讓整個團隊來照顧好人民的健康。

另一個備受關注的修法方向是針對住院病人病情好轉後，健保將明文規範不再繼續給付，邱泰源坦言，確實有不同意見，政府會謹慎處理，他指出，隨著長照3.0推動，出院準備與社區照護體系已大幅強化，「如果能事先安排好出院與後續銜接，就能讓病人安心、家屬安心。」他也分享自己30多年安寧照護經驗，強調許多情況下，只要醫病雙方能充分溝通，「這時候法律的重要性就不是那麼大，最重要的是把病人的全程照顧好。」

邱泰源也回應外界對美國總統川普可能提高關稅衝擊國內用藥的擔憂。他表示，政府對藥品與醫療器材，無論在醫療體系或產業界都已有各種因應措施，並會持續做好準備，雖然目前情勢尚未影響到藥品，但若美國未來提高關稅，藥品進口成本可能上升，未來藥價在各國都可能調漲，政府會做好準備，必要時給予健保與醫療機構更多資源，保障國人健康。

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