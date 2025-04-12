苗栗北橫公路地下道垃圾卡住易淹水，民代建議改設人行道。（陳光軒提供）

2025/04/12 11:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣北橫公路頭份市永貞路至頭份大橋段地下道路段，2017年通車至今，不時因為強降雨導致位於地下道的機車道淹水，遭到民眾質疑。苗栗縣議員陳光軒、曾玟學接獲反映前往會勘後，建議機車道改為行人與自行車專用道，快車道改為汽機車混合車道，苗縣府交通工務處表示，頭份市正進行人行道工程，待完成後將提報中央支持。

苗縣府交通工務處副處長許家誠表示，目前頭份市北橫公路頭份大橋以北正進行人行道工程，另外正興路人行道工程正在規劃中，等待兩項計畫執行完畢，將向中央爭取。許家誠也呼籲，北橫地下道機車道容易淹水主要是垃圾卡住所致，民眾行經時請勿亂丟垃圾。

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陳光軒表示，北橫公路頭份市永貞路至頭份大橋段地下道路段通車至今相關問題不斷，縣府也多次會勘改善，狀況已不若之前難解，但因機車與汽車不同，遇到淹水容易打滑可能導致民眾摔傷，因此建議將既有機車道改為行人與自行車專用道，既有汽車道則開放機車通行，與目前試辦的竹南鎮光復路地下道一樣。

曾玟學則提到，北橫公路地下道遇雨易淹的問題延宕多時，若將北橫公路地下道將爭取計畫將主幹道改為混合車道，原先的機車道擬朝自行車道方向調整，避免機車騎士遇到大雨如同騎水上摩托車，也可因應YouBike站點增加的路線選擇。

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