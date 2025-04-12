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    高市首屆淨零互動裝置創作賽決賽揭曉 6月旗糖農創園區展示

    高市都發局首辦「淨零互動裝置創作競賽」，從9組作品中選出5組決賽作品進入實作階段。（都發局提供）

    高市都發局首辦「淨零互動裝置創作競賽」，從9組作品中選出5組決賽作品進入實作階段。（都發局提供）

    2025/04/12 11:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市都發局首次舉辦「淨零互動裝置創作競賽」，從9組作品中選出5組決賽作品進入實作階段，預計今年6月在旗糖農創園區正式落地展示，讓市民朋友共同見證淨零創意實體呈現。

    都發局長吳文彥說，本次競賽以「淨零碳排」為核心理念，參賽作品涵蓋環保材料運用、氣候變遷與環境挑戰應對及互動等多元創新設計，並透過創新設計延長材料的生命週期，減少資源浪費，未來這些實作完成的互動裝置不僅是與遊客互動的裝置，更是園區邁向淨零碳排的示範指標。

    都發局說明，5組決選隊伍現已展開實作，利用市府各機關提供廢輪胎、廢棄家具及颱風過後修剪樹枝及其他回收材料，由業界專家技術指導及設計師協助學生優化作品，將設計概念能夠從圖稿階段落實為實體裝置，預計今年6月在園區展出亮相。

    5組決選作品各有特色與設計亮點，第1名樹德科技大學「時光的輪跡」，以輪跡為核心意象，運用廢棄工業材料與自然元素結合，呈現旗山糖廠的歷史軌跡與永續發展願景，提供親子滑輪活動區與遮蔭空間；第2名樹德科技大學「甜園風貌」，讓遊客在旗糖農創園區內，透過裝置藝術體驗糖果秘境氛圍，結合歷史與美學，以廢棄木料、枕木、車輪等回收材料，創造獨特的裝置造景。

    第3到5名分別為東南科技大學「介線」、國立中山大學「一簍香蕉椅」、嘉南藥理大學「綠藝小憩」，都充分運用環保材質與在地特色，設計出兼具實用性與地方文化的互動裝置。

    未獲選實作的4組隊伍，未來仍可作為園區環境設計與教育的創新靈感，本次競賽9組作品設計模型已展示於旗糖農創園區服務中心，預計到今年5月底，歡迎市民朋友來到園區時不妨停下腳步來。

    第1名樹德科技大學「時光的輪跡」。（都發局提供）

    第1名樹德科技大學「時光的輪跡」。（都發局提供）

    第3名東南科技大學「介線」。（都發局提供）

    第3名東南科技大學「介線」。（都發局提供）

    首屆淨零互動創作賽、參賽隊伍作品展示在旗糖園區服務中心。（都發局提供）

    首屆淨零互動創作賽、參賽隊伍作品展示在旗糖園區服務中心。（都發局提供）

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