推廣海豚知識 野柳海洋世界4/12-14新北市民門票半價

動保處長楊淑方指出，動保處與野柳海洋世界合作，自12日起至14日提供新北市市民門票半價優惠。（新北市動保處提供）

2025/04/12 11:01

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府動物保護防疫處輔導野柳海洋世界轉型成海洋保育教育場域，並在鯨豚、海龜擱淺時提供及時協助。動保處長楊淑方指出，動保處與野柳海洋世界合作，自12日起至14日提供新北市市民門票半價優惠，讓民眾能近距離瞭解這些海洋生物，另外動保處近期也將在新北市海洋保育教育園區舉辦「鯨豚、海龜保育教育系列課程」。

動保處表示，新北市三面環海，蘊含豐富的海洋生物資源，曾出現小虎鯨、長吻真海豚、江豚、瓶鼻海豚、粗齒海豚、瓜頭鯨、條紋海豚、小抹香鯨、綠蠵龜、欖蠵龜及玳瑁等，不時會有鯨豚、海龜擱淺，截至今年3月初共接獲通報17件，分別為13隻海龜、4隻鯨豚，多數為已死亡擱淺個體。

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動保處指出，市府每年辦理鯨豚及海龜保育教育系列課程，今年以國小學童為對象，從小培育海洋保育觀念，海洋保育教育園區兼具海龜救援、醫療、收容、野放訓練及教育功能，即將推出的系列課程將由中華鯨豚協會分別以「以標本認識鯨豚與海龜」及「鯨豚與海龜救援行動」兩大主題授課，藉由課程內容及互動解說提升大眾對野生動物保育的意識。

動保處表示，野柳海洋世界為合法動物展演場域，由海洋委員會海洋保育署成立海洋保育類鯨豚展演輔導小組給予專業意見，並借重其專業協助擱淺鯨豚、海龜，提醒民眾，若是在海岸邊發現擱淺鯨豚或海龜，切記不要主動接觸，可撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報救援。

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