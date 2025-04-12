響應「世界職業安全衛生日」 台南勞工安平大健走

勞工朋友今日熱情參加安平大健走活動。（南市勞工局提供）

2025/04/12 10:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應「428世界職業安全衛生日」，南市今（12）日提前舉辦安平健走活動，上百位親子及職安家族熱情參加，鼓勵勞工朋友於工作之餘，也能培養良好的運動習慣，以促進身心健康並建立良好工安意識。

為使參與活動的勞工朋友能建立正確的職場工作環境危害預防觀念，第3個健走蓋章點特別設在高架作業體感區，參加朋友可以實際體驗在施工架上行走及穿著背負式安全帶吊掛，進而在日後實務作業時，能落實危害防護措施與個人防護具佩戴，防止職災事故發生及提升整體職業安全。

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健行路線沿途行經四草大橋、台江國家公園，之後再折返回四草大橋，全長約5.5公里，沿途欣賞台江國家公園、觀夕平台等美麗風景。走完全程並蓋滿3個戳章，大家開心享用豆花、包子等台南特色餐點。

南市勞工局長王鑫基與台南市總工會理事長陳水林、台南直轄市總工會理事長黃江福、南市勞工志願服務協會理事長梁志男等人參加，陪伴勞工朋友一同暖身健行。

王鑫基表示，南市推廣職業安全衛生，已成立41個「安衛家族」，超過900個事業單位共同參與運作，由核心企業帶領中小企業，以「大廠帶小廠」的方式，推動集合式輔導，將寶貴的職安經驗傳承下去。

王鑫基表示，勞工局亦設「職業安全衛生防災訪視輔導團」，每年輔導中小企業改善工作環境安全達1500場次以上，讓大家建立「安全衛生做得好，平安健康沒煩惱」的職安意識。每年健走活動主題強化宣導職業災害預防，提升勞工朋友職業安全衛生意識，重視工作安全與健康。

健走出發前先進行暖身操。（南市勞工局提供）

親子家庭快樂參加，南市勞工局長王鑫基（左）親切打招呼。（南市勞工局提供）

參加民眾登入高空體驗區。（南市勞工局提供）

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