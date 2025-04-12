年發電量160萬度 台南仁德運動公園光電球場啟用

仁德運動公園光電球場啟用，是台南發電量最大的運動場域，小朋友開心打籃球。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/12 10:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德運動公園光電球場完工，佔地逾4000平方米，建置的太陽能光電屋頂，年發電量可達160萬度，為全市發電量最大的運動場域，今天熱鬧啟用。

該光電球場有籃球場與網球場，屋頂採「政府零出資」方式設置，系統容量1.3MW，1年的發電量，可供應400戶1年的用電量；市長黃偉哲出席剪綵，與地方鄉親共同歡慶啟用，也見證運動與綠能結合的新里程碑。

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立委王定宇、議員郭鴻儀與陳皇宇等人都參加啟用典禮，曾以仁德運動公園網球場為訓練基地的聽障網球球后林家文也出席，並將2025年澳洲聽障網球錦標賽的女雙金牌與女單銅牌獎牌獻給市府，感謝長期來對基層選手的支援與栽培。

黃偉哲表示，一般球場在天候不佳的情況下，使用上會大受影響，加蓋光電屋頂，不僅提供遮陽避雨，更可產出再生能源，實現民眾運動需求與環境永續的雙贏目標。

黃偉哲提到，任內積極向中央爭取預算，希望打造兼具運動、環保等功能的風雨球場，但建設成本高，動輒需700至900萬元以上，因此改採與民間業者合作模式，推動光電球場。

黃偉哲指出，業者投資設置太陽能板，除提供遮蔭、遮雨空間，也可供應綠能，減少用電支出，並回饋部分收益予地方，創造多贏局面。

黃偉哲說，目前市區多所學校已有多座球場升級為光電球場，未來市府將持續推動該政策，擴大綠能運動設施的覆蓋範圍。

為慶祝球場啟用，公所也舉辦3對3籃球對抗賽，一開放報名就秒殺額滿，仁德區長黃素美強調，顯示在地民眾對新球場的熱烈期盼。

公所也在啟用典禮會場旁，增設臨時的投籃遊戲機，讓大小朋友同樂，新球場也有照明設施，滿足鄉親日夜運動需求，期盼能從此地培育出更多優秀的運動選手。

仁德運動公園光電球場完工，是台南發電量最大的運動場域，內有籃球場與網球場，市長黃偉哲出席啟用典禮。（記者吳俊鋒攝）

仁德運動公園光電球場完工，是台南發電量最大的運動場域，內有籃球場與網球場，市長黃偉哲出席啟用典禮。（記者吳俊鋒攝）

現場也有臨時設置的投籃遊戲機，讓大小朋友同樂。（記者吳俊鋒攝）

仁德運動公園光電球場啟用，市長黃偉哲一起投籃同樂。（記者吳俊鋒攝）

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