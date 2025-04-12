大甲民眾稱鐵砧山步道有眼鏡蛇 上網查詢疑為印度眼鏡蛇

大甲鐵砧山是民眾休閒運動好去處，有民眾發現眼鏡蛇。（記者張軒哲攝）

2025/04/12 10:06

〔記者張軒哲／台中報導〕眼鏡蛇出沒注意！近年台中市大坑、新田登山步道陸續發現眼鏡蛇，現在連低海拔大甲鐵砧山也有眼鏡蛇現蹤，昨日中午一名大甲當地男性民眾於鐵砧山運動時，驚見一尾眼鏡蛇在步道階梯，他當時險些踩到，又特別確認特徵，研判是印度眼鏡蛇，也引起網友議論，甚至懷疑是宗教團體放生。

昨日一名常在鐵砧山運動訓練的民眾在臉書指出，昨日中午在鐵砧山劍井往鄭成功廟的階梯上，發現一尾眼鏡蛇，好險沒攻擊，因當時沒帶手機，無法拍照，但有特別確認蛇的特徵，上網查詢後，研判是印度眼鏡蛇。

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這兩年台中山線地區陸續有眼鏡蛇出沒，潭子地區有農友抱怨果園出現蛇類，並非台灣蛇種，希望相關單位重視登山客與果農的安全，呼籲上山的果農跟遊客小心蛇吻。

台中市風管所表示，鐵砧山風景區首次發現眼鏡蛇出沒通報，初步研判與近期氣溫回暖、蛇類活動增加有關。眼鏡蛇具攻擊性，但通常不會主動傷人，僅在遭受驚嚇時才會做出防衛行為。

為確保遊客安全，風管所已立即派員加強巡查，並於相關步道路段設置警示標誌，提醒民眾提高警覺。建議遊客行走山區步道時應穿著包覆性衣物及登山鞋，勿偏離既有步道，並避免接近草叢、石堆等視線死角。如發現蛇類蹤跡，請保持距離，切勿驚擾，並通報市政服務專線1999協助處理。將持續與相關單位合作，加強安全管理措施，期盼提供民眾一個安心、友善的遊憩環境。

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