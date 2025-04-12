今晚鋒面通過！專家曝「本週雨下最大一天」：恐達豪雨等級

「林老師氣象站」發文表示「今日是本週雨下最大的一天」。（圖擷自「林老師氣象站」臉書粉專）

2025/04/12 10:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示「今日是本週雨下最大的一天」，由於今日鋒面接近緣故，清晨至上午，台灣中北部、東北部地區及金門、馬祖開始會有零星短暫陣雨出現，其它地區仍維持為多雲到晴。

「林老師氣象站」今發文提及「今日是本周雨下最大的一天！」下午開始，中部以北、東北部地區、澎湖、金門、馬祖及南部山區都將會有局部短暫陣雨或雷雨機會，並有局部短延時強降雨發生的機率，降雨強度估計在大雨至豪雨等級；其它地區則為多雲天氣。

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今晚起受鋒面通過及東北季風增強影響，台灣中部以北及東北部天氣開始轉涼，中部以北地區續有陣雨或雷雨發生機會，南部地區也有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生，今晚至明晨這段時間也是本波鋒面降雨最為顯著的時段，東半部及澎湖地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，金門、馬祖則維持為多雲天氣。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，真正降雨比較大的時間是在今晚到明天週日清晨之前這段期間，鋒面系統將會快速的由北往南通過台灣上空，因此將從北部開始，由北往南各地陸續出現短暫陣雨或雷雨的天氣，預報資料顯示將有發展較旺盛的對流系統伴隨鋒面通過，因此會有局部較大雨勢出現機會，特別是在嘉義以北到大台北一帶區域尤其需要注意，其他地方雖然預估降雨較小，但也不能掉以輕心。

由於鋒面移動非常快速，預估到了明天清晨大部分地方的降雨應會停止，剩下花東地區、恆春半島以及中南部局部山區仍有短暫陣雨，明天上午之後各地受到較乾的東北季風影響，各地都將是多雲或有陽光的天氣型態。雖然從上面的預報來看降雨的時間不長，仍要提醒民眾注意短時、瞬間的強降雨以及可能伴隨發生的閃電打雷、強風等對流天氣現象，今晚要外出的話更是要特別小心。

溫度方面，在今明兩天之間的變化也很大，今天在鋒前暖區的影響下，各地較為悶熱，西半部高溫普遍上看30至32度或以上，東半部的宜蘭到花蓮一帶高溫28至30度，台東地區可能要留意西南風過山下沉增溫帶來的局部高溫，有可能達到34至35度或以上。明天（13日）鋒面過後東北季風增強帶來較涼空氣，預估明天白天北部、東半部白天高溫會一下子降到21至23度左右，比今天下降8至10度以上，中部高溫也會降到23至25度，也比今天下降了6至8度以上，南部高溫仍有25至27度，大概比今天下降了4至6度以上，轉涼的感覺比較明顯。

明晚到後天下週一（14日）清晨雖然東北季風減弱，但是配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區低溫可能會降到13至15度之間，又是一個相對較低的溫度，要等到週一白天風向轉為偏東到東南風，各地高溫才又會明顯的回升上來。因此未來這2至3天內溫度的起伏變化很大，要請大家多加留意。

下週的天氣看起來前後的變動性也是很大，預估到下週四（17日）之前天氣較穩定，下週五到週末（18至20日）可能陸續又會有鋒面要通過影響的機會，不過預報資料來看下週的鋒面主要活動的位置都較為偏北，結構較好的部分似乎沒有直接影響到台灣，尾端掠過仍可能引發天氣變化，然降雨的影響程度沒有像本週的鋒面這麼明顯，溫度的起伏變化也相對小得多，大部分時間都是比較溫暖到悶熱的溫度。春季的預報變動性較大，後續預報的變化也要請持續注意。

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