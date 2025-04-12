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    「大甲媽」在彰化市區頻繁換人扛轎 王惠美差點動怒喊2句話

    彰化縣長王惠美到彰化市天后宮接駕大甲媽，還邀請全國民眾今年10月到彰化參加台灣設計展。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美到彰化市天后宮接駕大甲媽，還邀請全國民眾今年10月到彰化參加台灣設計展。（記者劉曉欣攝）

    2025/04/12 05:55

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中鎮瀾宮「大甲媽」遶境活動回鑾昨天（11日）進入彰化市區，駐駕在彰化市天后宮只有短短5分鐘就起駕出發，因為人潮太多，信眾扛轎頻繁換手，讓彰化縣長王惠美差點動怒狂喊「慢慢來，不然就不讓你們扛轎」，最後在警力強勢護轎下，才讓鑾轎平順前進。

    「大甲媽」昨晚駐駕彰化市天后宮，警方一早就用改道牌，在永樂街圍出交通管制的範圍，由於昨天的天氣良好，加上又是星期五，讓「大甲媽」回鑾行經花壇鄉、彰化市大埔路都是人潮爆滿，也讓「大甲媽」來到彰化市天后宮已經是深夜11點50分，鑾轎只短短駐駕5分鐘，在王惠美、大甲鎮瀾宮董事長顏清標致詞說話後就隨即起駕。

    王惠美跟著鑾轎順著永樂街走到民族路口，因為信眾頻繁換手來扛轎，讓王惠美差點都要動怒了，直接喊出「慢慢來，不然就不讓你們扛轎」，最後在「機動應變隊」的強勢護轎下，才讓鑾轎平順前進。

    彰化市眼鏡業者陳孫武、呂國郎集結友人力量，在彰化市民族路一起獻上15面金牌給「大甲媽」，現場一度出現超大國旗在現場揮舞。由於大批民眾在中華路跪等「大甲媽」，還有民眾因為躦轎腳而跌倒，所幸並無大礙。

    大甲媽從彰化市天后宮起駕後，彰化縣長王惠美持續扶轎到民族路口，但因為扛轎換手頻繁，讓王惠美差點動怒。（民眾提供）

    大甲媽從彰化市天后宮起駕後，彰化縣長王惠美持續扶轎到民族路口，但因為扛轎換手頻繁，讓王惠美差點動怒。（民眾提供）

    大甲媽遶境回鑾在彰化市民族路，現場出現兩大面超大國旗現場揮舞。（民眾提供）

    大甲媽遶境回鑾在彰化市民族路，現場出現兩大面超大國旗現場揮舞。（民眾提供）

    彰化縣長王惠美到彰化市天后宮接駕大甲媽，還邀請全國民眾今年10月到彰化參加台灣設計展。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美到彰化市天后宮接駕大甲媽，還邀請全國民眾今年10月到彰化參加台灣設計展。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美到彰化市天后宮接駕大甲媽，還邀請全國民眾今年10月到彰化參加台灣設計展。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美到彰化市天后宮接駕大甲媽，還邀請全國民眾今年10月到彰化參加台灣設計展。（記者劉曉欣攝）

    大甲媽遶境回鑾彰化市，在彰化市天后宮只停駕5分鐘就起駕。（記者劉曉欣攝）

    大甲媽遶境回鑾彰化市，在彰化市天后宮只停駕5分鐘就起駕。（記者劉曉欣攝）

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