製造工廠藏身彰化！「沙士糖」美麗與哀愁

張榮麟說，沙士糖不僅是一顆糖果，更是一段無法抹滅的童年記憶。（記者陳冠備攝）

2025/04/12 00:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕你還記得「沙士糖」嗎？對許多台灣6、7年級生來說，沙士糖是童年最純真的回憶，而這款經典糖果的製造工廠「萬成食品公司」，就藏身於彰化縣員林市，但隨時代變遷，這份甜美回憶面臨市場考驗。

沙士糖、可樂糖打響名號

萬成食品公司創立於1950年代，原本以生產黑馬白馬抽抽樂——古早味花生糖產品為主，但因市場需求改變，在30多年前開始轉型，並利用員林「百果山」水果盛產特色，研發各式口味水果糖，而當時沙士與可樂風靡全台，於是研發推出沙士糖與可樂糖，沒想到一舉打響市場，更成為柑仔店必備商品。

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「當時幾乎供不應求，工廠每日出貨量高達十幾輛大卡車」，萬成食品第二代經營者張榮麟回憶，1990年代是糖果的銷售巔峰，當年糖果市場競爭激烈，其中掬水軒率先推出沙士口味糖果，後來全台不少廠商也製作沙士糖，萬成雖然晚了一年推出，但憑著獨家口味與柑仔店的通路，成功站穩市場。

家長限制孩子吃糖

但近年來銷售量銳減，每日出貨量也縮減至幾輛小貨車！張榮麟指出，近年來糖果市場開始萎縮，而少子化也影響購買力，加上家長們健康意識抬頭，限制孩子吃糖，以前下課後孩子們總愛買糖果當零嘴，現在這個習慣也逐漸消失。

張榮麟說，儘管市場環境不如從前，他仍堅持傳承經驗與品質，不願為了降低成本而偷工減料，他固定每天清晨5點半起床，到工廠開鍋爐、加熱設備，6點半正式炒糖，過程中還需根據當日的溫度、濕度細微調整，才能確保糖果的口感與風味穩定。為了保證品質，沙士糖包裝背後，都詳細標示成分、食用期限及營養資訊，讓大家能放心食用。

張榮麟表示，對許多人來說，沙士糖不僅是一顆糖果，更是一段無法抹滅的童年記憶。即使時代變遷，這份屬於古早的甜美回憶，仍會在人們心中，久久不散。

1990年代是糖果的銷售巔峰，當時沙士糖每日出貨量高達十幾輛大卡車。（記者陳冠備攝）

沙士糖是許多人小時候的回憶，這款經典糖果的製造工廠，竟然藏身於彰化縣員林市。（記者陳冠備攝）

萬成食品公司在30多年前研發沙士糖，沒想到一舉打響市場，更成為柑仔店必備商品。（記者陳冠備攝）

為了保證品質，沙士糖包裝背後，都詳細標示成分、食用期限及營養資訊，讓大家能放心食用。（記者陳冠備攝）

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