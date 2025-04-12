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    南投雪季3起山難釀4死 登山女傑江秀真：落實雪訓、面山教育

    全台山難頻傳，玉管處建議登山途中可設定「檢查點」，評估是否適合繼續前行，及時下撤可避免山難發生。（玉管處提供）

    全台山難頻傳，玉管處建議登山途中可設定「檢查點」，評估是否適合繼續前行，及時下撤可避免山難發生。（玉管處提供）

    2025/04/12 00:11

    〔記者劉濱銓／南投報導〕今年3月大雪過後，南投接連發生3件山難造成4死憾事，曾登上聖母峰、創辦福爾摩莎登山學校的登山女傑江秀真表示，台灣缺乏雪攀訓練，也未落實面山教育，以致山友不能自律審視風險、及時下撤，另有關商業登山團，凡收錢帶隊的商業行為，嚮導應負起責任，並可參考旅遊業的導遊制度，若有失職造成山難就可停權。

    江秀真表示，雪季山難頻傳，凸顯民眾對於高山冰封環境認知不足，政府應結合民間資源提供雪訓管道，並規劃初、中、高階訓練，要求雪季登山須有冰斧、冰爪、岩盔等「雪地三寶」，且「有裝備」不等於「有準備」，還要熟悉操作才有用。

    另因台灣長期缺乏山林環境教育，對於山域、水域特性不了解，以為登山就像走郊山健行步道，裝備可請揹工背，一切登山所需，只要花錢交給嚮導即可，但卻對自身健康、技術能否應付要爬的山都不了解，以致上山出現高山症，或遇大雪卻無雪攀經驗或裝備，造成搜救資源遭濫用。

    她說，今年常有登山團因雪季裝備不足，整團由直升機載下山，這與帶團的嚮導也有關係，長程路線應評估恰當的隊伍人數，以及山友的行前教育，有無做好體能鍛鍊，身體健康與否等，政府應建立嚮導機制，若收錢帶團發生山難，可檢視有無違失，處以停權等裁罰，遏止不負責任的商業團體。

    此外，民眾登山也要分級並循序漸進，切勿看到登山網紅美照就一窩蜂，應從初級郊山步道開始，再爬中級山，之後可走2天1夜行程，待熟悉高山環境，再嘗試長程縱走。

    玉山國家公園管理處表示，高山環境嚴峻、天氣多變，山友入山若體能、裝備無法因應後續路程，或天氣將有劇烈變化，建議在登山前段行程預設「檢查點」，儘早評估下撤自救，防止半途發生山難，搜救人員無法快速到達，自陷險境之中。

    另要避免網路揪團登山，以免山友互不認識、不彼此照應，甚至登山經驗落差大，發生脫隊落單危險，且要找有經驗的嚮導帶隊，自身對山域環境也要認識，做足準備，降低山難風險。

    雪季山難頻傳，凸顯民眾對於高山冰封環境認知不足。（玉管處提供）

    雪季山難頻傳，凸顯民眾對於高山冰封環境認知不足。（玉管處提供）

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