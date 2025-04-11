螢光閃閃！2025桃園北橫賞螢地圖一次看

桃園大溪百吉螢火蟲「閃閃發光」。（百吉導覽老師張玉玲提供）

2025/04/11 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕每年4、5月是螢火蟲（火金姑）活躍時期，桃園市大溪區百吉隧道附近至復興區小烏來沿線都能見到螢火蟲蹤跡，市府風景區管理處今年重新調查北橫沿線多處賞螢地點，於本月初推出「2025北橫賞螢地圖」，近日天氣不穩定、一度又濕又冷還下雨，山區僅有少數螢火蟲現蹤，在地導覽人員預估，今年的螢火蟲可望在本月25日左右才會「大爆發」。

風景區管理處重新調查北橫沿線多處賞螢地點，從石門水庫溪洲公園，到大溪區的百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道，一路往上至復興區枕頭山砲台步道、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、合流部落，以及小烏來風景特定區等地，

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長期在百吉地區觀察生態的導覽老師張玉玲表示，百吉有乾淨的溪水，居民友善環境，民宿業者也加入保護行列，不施用農藥、殺蟲劑，螢火蟲持續在這裡繁殖、生長，晚上7點至8點30是最佳觀察螢火蟲的時間，當地螢火蟲是黑翅螢，體型較小，腹部有發光帶，2條光是公蟲，1條光是母蟲，飛得高的是公蟲，飛得低的是母蟲，近日山區下雨，多少會影響螢火蟲的出現量，一般下雨天、氣溫低於15度牠們就躲起來，晴天、氣溫高於25度以上有機會看到滿坑滿谷螢光閃爍。

風管處長廖育儀提醒螢火蟲脆弱且棲息環境維護不易，呼籲欲前往觀賞螢火蟲的遊客，最好穿著長袖長褲及雨鞋（或運動鞋），避免被蚊蟲、蛇咬傷；若自備手電筒或頭燈，並用紅色玻璃紙套住光源，減少光害；出發尋光前務必作好行前功課，部分步道需考量體力及視力；尊重生命，切勿試圖捕捉或觸摸螢火蟲，也勿喧嘩，讓珍貴脆弱的點點螢光能代代繁衍。

另外，東眼山自然教育中心舉辦的兩梯次「火焰蟲傳說：賞螢生態體驗」活動，本月26日已額滿、5月10日尚有名額，欲報名可至「台灣山林悠遊網」查詢。

北橫賞螢盛況。（桃市俯風管處提供）

桃園大溪百吉螢火蟲「閃閃發光」。（百吉導覽老師張玉玲提供）

桃市府風景區管理處推出「2025北橫賞螢地圖」。（桃市府風管處提供）

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