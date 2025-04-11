蔓越莓預防泌尿道感染 研究揭3族群受益良多

研究指出，蔓越莓對特定族群可預防泌尿道感染。（法新社）

2025/04/11 22:41

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「喝蔓越莓汁可以預防泌尿道感染」這一說法不少人耳熟能詳，不過，這是都市傳說，還是有科學根據呢？根據發表在《Cochrane系統性文獻回顧》和《JAMA》（美國醫學會雜誌）的最新研究，蔓越莓的確在一定程度上對預防泌尿道感染（UTI）有幫助，尤其對特定族群。

內科醫師陳潔芳昨（10）日在臉書發文，說明泌尿道感染（UTI）通常是由大腸桿菌等細菌引起，感染部位包括腎臟、膀胱和尿道。對於經常發生反覆尿道感染的女性、年幼兒童，或接受某些放射治療的患者，泌尿道感染的風險尤其高。

研究指出，蔓越莓含有一種叫做「原花青素」（PAC）的物質，能抑制大腸桿菌附著在膀胱內壁，從而降低感染風險。簡單來說，蔓越莓中的原花青素有助於減少細菌「附著」於膀胱的能力，使細菌更容易被尿液沖走，這就是蔓越莓能夠預防泌尿道感染的主要原因。

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陳潔雯表示，最新的研究發現，蔓越莓在預防泌尿道感染方面的效果，與長期使用低劑量抗生素相當。與抗生素不同的是，蔓越莓不會導致抗藥性問題，而且副作用較少，對許多患者來說，這無疑是一個更安全的選擇。

此外，研究還將蔓越莓與益生菌進行比較。結果顯示，蔓越莓對預防泌尿道感染的效果顯著優於益生菌，後者對維持腸道和陰道菌群平衡有幫助，但在直接預防泌尿道感染方面的效果較為有限。

哪些族群最能受益？

反覆發作的女性

研究顯示，持續食用蔓越莓汁或膠囊等蔓越莓產品的女性，其再次感染的機率降低了約26%。對於那些經常受到反覆尿道感染困擾的女性，蔓越莓或許是預防感染的有效幫手。

兒童

對於容易受到尿道感染困擾的兒童，蔓越莓的預防效果顯著，感染風險降低約54%。由於兒童的免疫系統尚在發育階段，一旦反覆感染，不僅可能導致身體不適，還可能需要長期使用抗生素，增加抗藥性風險，因此，蔓越莓可作為一項有益的預防措施。

接受放射治療的患者

研究發現，曾接受膀胱癌或前列腺癌放射治療的患者，在術後補充蔓越莓可將感染機率降低約53%。放射治療可能對泌尿道造成傷害，蔓越莓作為輔助保護，可減少感染風險。

陳潔雯也說明，儘管蔓越莓對許多人有效，但研究指出，孕婦、住在療養院或護理中心的老年人、有膀胱排空問題的成年人可能無法從中獲益。只要維持良好的衛生習慣、多喝水、避免憋尿，依照醫師的建議進行預防，也是能有效預防的策略。然而，蔓越莓並非治療感染的藥物，若感染發生，仍需就醫治療，並在必要時使用抗生素。

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