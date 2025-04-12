肥胖兒童小心腎臟危機！研究：合併甲狀腺異常恐雙重傷害

一項研究指出355位兒童中，約20%的肥胖兒童有亞臨床甲狀腺功能低下。示意圖。（法新社）

2025/04/12 00:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕兒童肥胖已是全球公衛警訊，而最新一項發表於《International Journal of Obesity》的研究指出，若肥胖兒童同時合併亞臨床甲狀腺功能低下（SH），不僅會增加高血壓風險，還可能讓腎臟功能提早受損，堪稱「雙重打擊」。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯11日在臉書發文，分享這項研究，此研究針對355名肥胖兒童進行分析，發現約五分之一的兒童存在亞臨床甲狀腺功能低下，雖然沒有明顯症狀，但這群孩子的腎絲球過濾率（eGFR）較低，出現腎臟損傷的風險高出2倍以上，且血壓也顯著偏高，顯示其代謝與器官功能可能正遭受慢性壓力。

亞臨床甲狀腺功能低下是指血中TSH濃度升高（通常 >4.5），但甲狀腺素（FT3、FT4）仍在正常範圍。陳潔雯表示，這類患者多半無自覺症狀，但在肥胖兒童中卻不容忽視，其可能悄悄影響代謝與器官功能，尤其是心血管與腎臟系統。

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陳潔雯建議，對兒童與青少年而言，肥胖已對胰島素與血壓造成負擔，若再合併甲狀腺功能異常，恐將進一步損害腎臟健康。因此，建議肥胖兒童應定期接受甲狀腺功能檢查，如TSH、FT4與FT3等指數，及早發現異常，才能主動介入治療與追蹤。

陳潔雯給家長與照顧者的3點提醒

1:若孩子體重過重，建議每年定期抽血檢查甲狀腺功能。

2:即便沒有症狀，若TSH數值異常也應納入追蹤計畫。

3:出現高血壓、尿蛋白、疲倦或注意力不集中時，建議同步檢查腎功能。

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