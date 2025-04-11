蹭12強奪冠「1讚折1元」裝傻！喜傑獅筆電提告328顧客求免單

網友怒轟，喜傑獅竟提告300多位顧客，甚至連道歉貼文都還沒刪除。（擷取自喜傑獅FB）

2025/04/11 23:29

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第3屆世界棒球12強賽，台灣去年4：0完封日本，成功摘冠。許多業者為慶祝台灣奪冠，紛紛祭出優惠，其中筆電品牌「喜傑獅」推出「1個按讚折1元」活動，卻因讚數暴增，導致優惠接連調整，讓網友痛批業者「根本玩不起」。沒想到業者發完道歉文後，近期突然反手對購買筆電的328名顧戶提告，主張「契約無效」，再次引起眾多網友強烈不滿。

喜傑獅去年11月25日在臉書上發布，為慶祝中華隊奪冠買筆電「1個讚折1元」，累積到台灣隊歸國那天晚上的11點59分，以最高讚數的貼文為準，消費者只要到官網下單任何筆電，每單都可以折價，「總計貼文多少讚，就相同的錢……新台幣喔！然後這個折價金額可以使用到12月31日」並強調「這才叫有誠意！」

請繼續往下閱讀...

後來，喜傑獅多次悄悄修改貼文，又改口「遭駭客攻擊」、「惡意人士P圖」，遭眾多網友質疑「根本玩不起」。喜傑獅最終將1萬7千個讚數給出等額折扣，承諾將如期出貨並盡力補償受影響的消費者，然而風波已重創品牌形象，公司也在今年初正式宣布退出市場。

今（11日）PTT論壇瘋傳，沒想到喜傑獅將開告328名購買筆店的顧客，提出民事訴訟，主張契約無效。有眼尖網友在判決書發現，喜傑獅出貨的筆電金額高達1208萬元，但提告的訴訟費卻花不到12萬元，不禁讓網友狂酸，「FB道歉文還在，誰教這招的啊」、「他們應該也知道告不贏，單純賭消費者不想浪費時間妥協」、「台灣老闆的嘴臉表露無遺」、「反正名聲已經爛了，再臭也無所謂了」、「這年頭連上網買東西都能被告，怎麼活」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法