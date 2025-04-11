彰化桐花季 福田社區推九宮格便當

彰化市福田社區桐花季開跑，今年受到天候影響，盛開期預計在4月19日到27日。（記者劉曉欣攝）

2025/04/11 21:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕桐花季開跑！彰化市福田社區首推九宮格特色餐盒，9成食材全部來自社區，蔬菜全採友善耕作，不用農藥，但必須提前1星期預約，才能來得及備料。

福田社區理事長張慶富表示，今年雨水多，油桐花一定大爆發，預計將一路開到4月底，預估花況最好的時節為4月19日到27日，精彩可期。

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張慶富強調，來社區賞花小旅行，除了可訂一般餐盒外，今年首推九宮格特色餐盒，最獨特之處就是除了魚肉、豬肉以外，食材都來自社區。蔬菜是利用閒置農地來栽種，全部不用農藥，土雞肉也是來自在地養雞場，白米也是社區農地所種，讓民眾吃個滿滿的福田味。

彰化市長林世賢指出，人間4月天正是彰化市福田社區賞桐花的好時節，福田社區的桐花因為都在山谷，不會受到破壞。今年小旅行將串連福田、石牌坑、石牌四面佛寺、禾家牧場等景點，也感謝在地企業矽品精密工業、日月光文教基金會對福田桐花祭活動的支持。

彰化市公所為了讓更多民眾方便賞花，公所安排彰南路接駁車，日期為：4月12、13、19、20、26、27日，每日早上9時、10時、11時、12時；下午1時、2時（最後一班車）整點於彰化火車站發車，免費搭乘，行經彰南路直達福田社區生態園區。

彰化市福田社區配合桐花季首度推出九宮格特色餐盒，大部分都是在地食材。（張慶富提供）

彰化市福田社區配合桐花季首度推出九宮格特色餐盒，大部分都是在地食材。（張慶富提供）

彰化市福田社區配合桐花季首度推出九宮格特色餐盒，大部分都是在地食材。（張慶富提供）

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