直擊!林園鳳芸宮媽祖駐駕 七彩霓虹燈點亮高雄港灣

林園鳳芸宮媽祖駐駕高雄港灣，船隻結合泡泡燈光秀，讓港灣如不夜城。（記者李惠洲攝）

2025/04/11 20:39

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄市市定民俗、四年一科，「2025乙巳年林園鳳芸宮媽祖海巡」10日自高雄林園啟程至台南安平，海上巡境活動今（11日）返程，受高雄市政府邀請駐駕高雄港灣，晚間由市長陳其邁親往接駕、抬轎。

入夜後海巡媽祖近30頂神轎、22艘漁船參與，所有參與海巡的船隻張燈結綵，船隻裝飾鮮花、旌旗、LED燈，一字排開氣勢磅礡，點綴入夜後的高雄港，絢爛色彩十分奇幻。

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台灣四面環海，媽祖是沿海城鎮的重要信仰，守護漁民漁獲滿載，平安歸來，是信徒心中的「海上女神」。高雄沿海漁業發達，林園鳳芸宮自1980年代開始，固定四年一科，由廟方有系統地組織船隊進行海上巡香，逐漸發展成今日海巡船隊的規模及盛況，2013年登錄為高雄市市定民俗。

林園鳳芸宮媽祖海巡，晚間由市長陳其邁親自前往接駕、抬轎，在民眾祈福聲下，將媽祖神轎安座於高雄流行音樂中心戶外海風廣場，進行團拜祈福，國民黨立委柯志恩也前來扶駕，在舉行團拜之後，由市長陳其邁與眾多立委、議員們一同發放避凶化險、保平安的壓轎金給民眾。

林園鳳芸宮媽祖駐駕高雄港灣，船隻一字排開張燈結綵，絢爛奇幻。（記者李惠洲攝）

林園鳳芸宮媽祖駐駕高雄港灣，船隻一字排開張燈結綵，絢爛奇幻。（記者李惠洲攝）

林園鳳芸宮媽祖駐駕高雄港灣，船隻一字排開張燈結綵，美不勝收。（記者李惠洲攝）

林園鳳芸宮媽祖駐駕高雄港灣，船隻一字排開張燈結綵，美不勝收。（記者李惠洲攝）

林園鳳芸宮媽祖駐駕高雄港灣，船隻一字排開張燈結綵，絢爛奇幻。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁親自前往接駕、抬轎。（記者李惠洲攝）

市長陳其邁與立委、議員，一同發放避凶化險、保平安的壓轎金給民眾。（記者李惠洲攝）

市長陳其邁與眾多立委、議員們一同發放避凶化險、保平安的壓轎金給民眾。（記者李惠洲攝）

在舉行團拜之後，由市長陳其邁與立委、議員，一同發放避凶化險、保平安的壓轎金給民眾。（記者李惠洲攝）

林園鳳芸宮媽祖駐駕高雄港灣。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁親自前往接駕、抬轎，媽祖神轎安座於高雄流行音樂中心戶外海風廣場。（記者李惠洲攝）

轎班將神轎從船上扶下後，由女性抬轎信眾將給神明的「壽金」壓在鑾轎與長凳之間，以恭迎媽祖停駕。（記者李惠洲攝）

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