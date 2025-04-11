台中市砸26億推智慧停車 遭藍綠議員圍剿

台中市停車收費目前人工開單為主。（記者蔡淑媛翻攝）

2025/04/11 20:25

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕台中市計畫7年投入26億元推動路邊智慧停車計畫，建置2萬7000格地磁車格、車牌影像辨識系統車格，以及無紙化收費等措施，引發藍綠議員熱議，認為進度落後、個資疑慮、數位落差等問題，並質疑地磁車格功能薄弱又價格高昂，不如一次到位，直接佈建影像辨識系統。交通局長葉昭甫回應，會加快計畫進度並因地制宜設計檢討，增加收益能增設更多停車格。

台中市議會今進行推動路邊智慧停車計畫專案報告，藍綠議員均提出各項疑慮，包括陳俞融、陳政顯、陳淑華、林祈烽、張芬郁、朱暖英、吳佩芸、張家銨、陳雅惠、林霈涵、李天生、李中、林德宇等人都提出質疑。

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台中市計畫全面地磁感應設備以PDA人工開單及高停車需求區域以AVI影像辨識開單，計畫設置地磁車格2萬1000格、車牌影像辨識系統車格6000格，李天生及李中批評人工開單每年花費二億元，埋設地磁車格每格9000元，造價近1.9億，仍需人力開單，根本多此一舉，要求直接佈建影像辨識系統，提高服務效率，

陳淑華則指交通局執行計畫進度不到4分之一，而且由三間廠商、有三套系統，憂心缺乏效率又浪費公帑；陳俞融則指智慧停車立意良善，但未落實宣導又無配套措施，恐讓部分市民陷入「數位落差」的困境。

林祈烽表示，該計畫的設備建置採委外廠商自購、自管、自維模式，市民行車資料恐會外洩到廠商，形成資安漏洞，計畫淪為花大錢、送個資；張芬郁、陳雅惠、朱暖英、林德宇也說，台中交通網APP仍不普及且使用不便，也難找車位，詢問現場官員也幾乎無人使用APP綁定繳停車費，提醒交通軩要創造更多的停車位，才是目標。

葉昭甫回應，目前路邊智慧停車委外開單廠商的資安系統，皆有取得國際標準認證，且契約中載明廠商洩密，應負完全賠償及法律責任，另外推動電子支付停車費也有優惠，也強調該計畫執行7年後能多出6億元收入，能增設更多停車格。

工開單逐漸轉型地磁車格、車牌影像辨識系統開單。（記者蔡淑媛翻攝）

議員陳淑華（右起）、陳俞融批推動路邊智慧停車計畫，進度緩慢，且無紙化政策恐加劇數位落差。（記者蔡淑媛攝）

議員張芬郁指，交通局推動智慧停車目的是「精準向市民收更多的費用」，但市民希望有更多的停車位，交通局不要搞錯方向。（記者蔡淑媛攝）

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