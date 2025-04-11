澎湖囡仔國際發光 冬季特奧披銀戴銅

蔡靖宏在今年冬季特奧榮獲銀牌，縣長陳光復頒獎表揚。（澎湖縣政府提供）

2025/04/11 20:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年冬季世界特殊奧林匹克運動會3月在義大利杜林盛大舉行，來自澎湖的囡仔展現非凡實力，表現令人驕傲。就讀國立澎湖海事水產職業學校的校友蔡靖宏，在花式滑冰項目中技驚四座，勇奪銀牌殊榮；學生許宜婷則與隊友攜手在女子4×100公尺雪鞋接力賽中奪得銅牌、100公尺及800公尺獲得第4名佳績，為澎湖爭光。今（11）日縣長陳光復頒發獎狀與獎金，表彰2位選手與郭仁祥教練的傑出表現與堅持不懈的精神。

陳光復表示，能代表台灣出征特奧本身就是無上的榮耀，而2位澎湖囡仔更在來自世界各國的優秀選手中脫穎而出奪得獎牌，令人欽佩，讓世界看見臺灣，更展現出澎湖人堅忍不拔的「三點水」精神。

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陳光復指出，成功的背後是無數努力與堅持的累積。澎湖雖沒有冰場，但選手們透過直排輪訓練提升滑冰技巧，也善用澎湖沙灘進行體能與速度訓練，將有限的資源發揮到極致，展現海島人的毅力與拼勁。他期許2位選手持續追求卓越，成為學弟妹的典範與榜樣。

陳光復說，感謝家長對孩子的支持和陪伴、教練悉心的專業指導，以及澎湖海事水產學校全體師生的鼓勵，作他們最堅強的加油團，讓這份榮耀更加珍貴而溫暖。

澎湖囝仔冬季特殊奧運表現優異，成為澎湖之光。（澎湖縣政府提供）

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