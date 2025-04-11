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    彰化花壇文德宮「這1物」 大甲媽香客比讚

    迎接大甲媽回鑾，花壇文德宮發放5000顆蛋黃酥給香客。（民眾提供）

    迎接大甲媽回鑾，花壇文德宮發放5000顆蛋黃酥給香客。（民眾提供）

    2025/04/11 19:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中鎮瀾宮「大甲媽」遶境回鑾路過彰化，今（11日）晚將駐駕在彰化市天后宮，彰化市區、花壇鄉從一大早就出現大批香客陸續抵達，花壇文德宮準備大量的雞酒給香客享用，其中最受歡迎的是5000顆蛋黃酥，許多香客都說，吃到彰化名產，超級讚！

    花壇文德宮每年都準備大量的雞酒，讓跟著「大甲媽」回鑾的香客吃個開心，今年則有文德宮顧問章中興加碼5000顆蛋黃酥，許多香客一聽到是「彰化蛋黃酥」，都特別興奮，因為彰化地區有多家出名的蛋黃酥，每到中秋節都要大排長龍，也成為各地民眾到彰化必買的伴手禮。

    花壇鄉也有多所學校喜迎「大甲媽」，華南國小位於回鑾路線，鑾轎就直接進入校園操場，許多民眾在跪在跑道上，等著躦轎腳，花壇國小、花壇國中也有準備表演，迎接大甲媽的到來。

    大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，今天是星期五，人潮也比較多，碰上許多人下班或是放學都來看大甲媽，媽祖也很歡喜，因為媽祖也喜歡熱鬧。

    花壇文德宮每年都準備大量雞酒給香客享用。（民眾提供）

    花壇文德宮每年都準備大量雞酒給香客享用。（民眾提供）

    花壇文德宮每年都準備大量雞酒給香客享用。（民眾提供）

    花壇文德宮每年都準備大量雞酒給香客享用。（民眾提供）

    大甲媽回鑾進入彰化縣花壇鄉華南國小。（民眾提供）

    大甲媽回鑾進入彰化縣花壇鄉華南國小。（民眾提供）

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